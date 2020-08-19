https://ria.ru/20200819/1575962969.html
У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
Правоохранители усилили патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Нью-Йорке после инцидента с мужчиной, который в течение нескольких дней... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:28
2020-08-19T03:40
россия
генеральное консульство рф в нью-йорке
нью-йорк (город)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575800465.html
1
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/28127/62/281276289_0:26:400:251_1400x0_80_0_0_35ccee8d61c1bb0060c60984930fe6a6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральное консульство рф в нью-йорке, нью-йорк (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.
Правоохранители усилили патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Нью-Йорке
после инцидента с мужчиной, который в течение нескольких дней кидал камни в здание, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.
"Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента", - сказал собеседник агентства.
Ранее в генконсульстве рассказали, что неизвестный мужчина забрасывал камнями в течение недели (с 10 по 16 августа) автомобили и здание дипмиссии. Полиция в первый день задержала нарушителя, а затем отпустила его, и он продолжил бросать камни, сообщили в консульстве.
В полицейском управлении города РИА Новости рассказали, что человек, бросавший камни в автомобили и здание консульства РФ, также швырял камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы.
По словам сотрудника полиции, задержанному вручили повестку в суд и отпустили, как предписывает закон, он должен явиться в суд 6 ноября.