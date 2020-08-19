У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Правоохранители усилили патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Правоохранители усилили патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Нью-Йорке после инцидента с мужчиной, который в течение нескольких дней кидал камни в здание, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.

"Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента", - сказал собеседник агентства.

Ранее в генконсульстве рассказали, что неизвестный мужчина забрасывал камнями в течение недели (с 10 по 16 августа) автомобили и здание дипмиссии. Полиция в первый день задержала нарушителя, а затем отпустила его, и он продолжил бросать камни, сообщили в консульстве.

В полицейском управлении города РИА Новости рассказали, что человек, бросавший камни в автомобили и здание консульства РФ, также швырял камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы.