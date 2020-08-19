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У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
Правоохранители усилили патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Нью-Йорке после инцидента с мужчиной, который в течение нескольких дней... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:40
россия
генеральное консульство рф в нью-йорке
нью-йорк (город)
сша
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, генеральное консульство рф в нью-йорке, нью-йорк (город), сша, в мире

У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки

03:28 19.08.2020 (обновлено: 03:40 19.08.2020)
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© Фото : Официальный сайт Генконсульства РФ в Нью-ЙоркеЗдание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
© Фото : Официальный сайт Генконсульства РФ в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Правоохранители усилили патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Нью-Йорке после инцидента с мужчиной, который в течение нескольких дней кидал камни в здание, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.
"Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента", - сказал собеседник агентства.
Ранее в генконсульстве рассказали, что неизвестный мужчина забрасывал камнями в течение недели (с 10 по 16 августа) автомобили и здание дипмиссии. Полиция в первый день задержала нарушителя, а затем отпустила его, и он продолжил бросать камни, сообщили в консульстве.
В полицейском управлении города РИА Новости рассказали, что человек, бросавший камни в автомобили и здание консульства РФ, также швырял камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы.
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РоссияГенеральное консульство РФ в Нью-ЙоркеНью-Йорк (город)СШАВ мире
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