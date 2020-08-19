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Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и употреблению яблок – на плодах не должно быть пятен и помятостей, храниться они должны отдельно от других... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:15
2020-08-19T03:16
россия
фрукты
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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россия, фрукты, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор
дал рекомендации по выбору и употреблению яблок – на плодах не должно быть пятен и помятостей, храниться они должны отдельно от других продуктов, перед употреблением обязательно промыть горячей водой, так как их обрабатывают воском, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Яблочный Спас отмечается 19 августа.
"При выборе яблок в магазине или на рынке внимательно осмотрите их, чтобы не было пятен, помятостей и следов начинающегося гниения. В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами – патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом", - говорится в сообщении.
Если яблоки продаются в упаковке, то на ней должно быть указано наименование, страна происхождения, дата сбора и упаковки, срок годности и условия хранения, уточнили в пресс-службе. При этом, если в упаковке более 3 килограммов, то она должна быть жесткой.
Яблоки для сохранности при длительной транспортировке и хранении покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения, поэтому перед употреблением плода надо хорошо промывать под горячей водой, отметили в Роспотребнадзоре.
Яблоки летних сортов в среднем могут храниться от 2 до 4 недель, осенние и зимние сорта от 7 месяцев до года, уточнили в пресс-службе.