Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и употреблению яблок – на плодах не должно быть пятен и помятостей, храниться они должны отдельно от других продуктов, перед употреблением обязательно промыть горячей водой, так как их обрабатывают воском, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Яблочный Спас отмечается 19 августа.

"При выборе яблок в магазине или на рынке внимательно осмотрите их, чтобы не было пятен, помятостей и следов начинающегося гниения. В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами – патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом", - говорится в сообщении.

Если яблоки продаются в упаковке, то на ней должно быть указано наименование, страна происхождения, дата сбора и упаковки, срок годности и условия хранения, уточнили в пресс-службе. При этом, если в упаковке более 3 килограммов, то она должна быть жесткой.

Яблоки для сохранности при длительной транспортировке и хранении покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения, поэтому перед употреблением плода надо хорошо промывать под горячей водой, отметили в Роспотребнадзоре.