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Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
Более 40% россиян хотели бы иметь возможность уволить свое руководство, свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:12
работа.ру
россия
работа
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
работа.ру, россия, работа, общество

Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство

03:12 19.08.2020
142
© Fotolia / jogyxНачальство
Начальство
© Fotolia / jogyx
Начальство. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 40% россиян хотели бы иметь возможность уволить свое руководство, свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"42% россиян хотели бы иметь возможность уволить свое начальство", - говорится в отчете по итогам собеседования более 5 тысяч человек из всех регионов России.
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При этом 49% респондентов отметили, что они готовы будут уволиться, если руководство будет задерживать их зарплату или обманывать. 31% опрошенных уволились бы в случае унизительных действий начальства по отношению к ним. 10% участников исследования могли бы принять решение об увольнении, если бы руководитель начал распространять о них сплетни и слухи. 6% отметили, что готовы уйти с работы, если начальник повысит на них голос, а 4% - в случае отказа в отпуске или отгуле.
Что касается эмоциональной, психологической и профессиональной составляющих работы, то основная часть (29%) отметила, что в начальнике их больше всего раздражает неумение ставить четкие задачи коллективу (множественный выбор). 27% указали, что их руководитель часто плохо относится к сотрудникам, а 23% отметили, что их руководитель иногда не выполняет собственные задачи и передает их подчиненным. Злоупотребление полномочиями со стороны руководства заметили 22% участников исследования.
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15% респондентов раздражают письма и звонки от начальства в нерабочее время, а 14% - личные качества. 12% опрошенных указали, что им не нравится неуместный и оскорбительный юмор руководителя, 11% раздражает безответственность. В варианте "Другое" жители России чаще всего указывали, что никаких раздражающих качеств в их начальниках нет.
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03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
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03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
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02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
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