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Война в Сирии
https://ria.ru/20200819/1575962616.html
СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
Следственный комитет России завел дело по факту гибели в Сирии генерала российских ВС и ранении еще двух военных, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T04:14
александр бастрыкин
война в сирии
россия
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
сирия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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александр бастрыкин, россия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), сирия, происшествия

СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии

02:43 19.08.2020 (обновлено: 04:14 19.08.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Следственный комитет России завел дело по факту гибели в Сирии генерала российских ВС и ранении еще двух военных, сообщается на сайте ведомства.
Во вторник Минобороны сообщило, что трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии, один из них, генерал-майор, погиб.

"Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести", — говорится в сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что каждое преступление против российских военнослужащих в Сирии следователи СК России расследуют "тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям".
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
11 августа, 08:00
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Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего.
Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство. Погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Пострадали еще двое военнослужащих из России.
Генерала экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти. Он представлен к государственной награде посмертно.
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Война в СирииАлександр БастрыкинРоссияВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)СирияПроисшествия
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