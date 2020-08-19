СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии

"Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести", — говорится в сообщении.