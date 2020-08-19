Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии

ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что не понимает критериев формирования и задач созданного белорусской оппозицией Координационного совета, добавив, что его туда не звали.

После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек.

Цепкало сообщил, что его самого в состав Координационного совета пока не пригласили. "Нет, меня не пригласили. Пока не очень понятно, какие критерии в этом координационном совете", - сказал политик.

Ранее сообщалось, что отобраны уже 55 из 70 членов совета. Одним из критериев входа в состав президиума является то, что человек должен "физически находиться на территории Республики Беларусь". Член совета Максим Знак заявлял, что Координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы и политических целей, а также не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем.

По мнению Цепкало, задача Координационного совета должна заключаться в отстранении от власти президента Александра Лукашенко и передаче власти Светлане Тихановской, победа которой, по его словам, "совершенно очевидна".

Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".

9 августа на выборах президента Белоруссии в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.

После выборов в стране начались массовые протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.