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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575962435.html
Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T02:03
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
а вы понимаете хоть что случится со страной в эти 5-6 месяцев?? Вот так и пишите, домохозяйка присмотрит , только вам потом уже, народ, нечего делать будет на родине.
25
Каким бы легитимным президентом Тихановская не оказалась бы, в данном случае действия Лукашенко оправданны - нельзя отдавать государство на заклание
24
11
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875103_0:156:3135:1919_1400x0_80_0_0_a7acc4b1a09f76f30c772a5c85e27a8b.jpg
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РИА Новости
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60
валерий цепкало, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская

02:03 19.08.2020
7447
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Светлана Тихановская. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
"Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией", - сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Белоруссии.
По мнению Цепкало, победа Тихановской "совершенно очевидна" и "на основании этой очевидности она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства".
9 августа на выборах президента Белоруссии в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
17 августа, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
После выборов в стране начались массовые протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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131332446
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
а вы понимаете хоть что случится со страной в эти 5-6 месяцев?? Вот так и пишите, домохозяйка присмотрит , только вам потом уже, народ, нечего делать будет на родине.
19 августа, 02:16
vvip.meri.li
1700007
Каким бы легитимным президентом Тихановская не оказалась бы, в данном случае действия Лукашенко оправданны - нельзя отдавать государство на заклание
19 августа, 02:16
ВАВиктор А
1600025
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