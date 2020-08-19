Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская

ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
"Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией", - сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Белоруссии.
По мнению Цепкало, победа Тихановской "совершенно очевидна" и "на основании этой очевидности она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства".
9 августа на выборах президента Белоруссии в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.
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После выборов в стране начались массовые протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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