Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская

"Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией", - сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Белоруссии.

После выборов в стране начались массовые протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.