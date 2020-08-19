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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1575961979.html
В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
Глава района Пакасмайо, расположенного в регионе Либертад на севере Перу, Сесар Миллья сообщил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу о... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T01:23
распространение нового коронавируса
пакасмайо (район)
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
арекипа (регион)
перу
в мире
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пакасмайо (район)
россия
арекипа (регион)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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пакасмайо (район), вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, арекипа (регион), перу, в мире

В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19

01:23 19.08.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава района Пакасмайо, расположенного в регионе Либертад на севере Перу, Сесар Миллья сообщил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу о разрешении на получение доступа к российской вакцине "Спутник V", сообщает портал Exitosa Noticias.
Ранее аналогичные запросы направили в посольство главы округа Моче и губернатор региона Арекипа.
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Глава района отметил, что Россия стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина, которая ожидает аккредитации от международных организаций, и подчеркнул, что Россия всегда "находилась в первых рядах" благодаря "отличным исследователя и ученым", в связи с чем он убежден в эффективности "Спутник V".
"Многие страны хотят приобрести вакцину, и я к ним присоединяюсь", - добавил он.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V".
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Распространение нового коронавирусаПакасмайо (район)Вакцина "Спутник V"РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийАрекипа (регион)ПеруВ мире
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