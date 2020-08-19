В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19

Глава района отметил, что Россия стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина, которая ожидает аккредитации от международных организаций, и подчеркнул, что Россия всегда "находилась в первых рядах" благодаря "отличным исследователя и ученым", в связи с чем он убежден в эффективности "Спутник V".