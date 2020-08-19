Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200819/1575961896.html
Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад сената о "российском деле" доказал отсутствие у него связей с РФ. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T02:05
россия
марко рубио
дональд трамп
сенат сша
аризона
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
https://ria.ru/20200815/1575800465.html
https://ria.ru/20200818/1575916404.html
2
россия
аризона
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_142:0:2518:1782_1400x0_80_0_0_c3369b776d2022d83ab44438fcbb41e1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_423:0:2166:1743_1400x0_80_0_0_6573a37a7ca5b4091fe38c762da958cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, марко рубио, дональд трамп, сенат сша, аризона, сша, в мире

Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"

01:07 19.08.2020 (обновлено: 02:05 19.08.2020)
1910
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад сената о "российском деле" доказал отсутствие у него связей с РФ.
"Я ничего об этом не знаю. Я видел, что сенатор (Марко) Рубио сказал, что Дональд Трамп ничего не имел с этим общего. Он выступал недавно. Он сказал, что Дональд Трамп не имел ничего общего с Россией", - сказал Трамп журналистам в Аризоне.
Звезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля
15 августа, 08:00
Америка заплатит высокую цену за игнорирование реальной России
"Это все фальшивка. Большая фальшивка. Доклад каких-то политиков на другой стороне... Что было в докладе? Не знаю. Но я знаю одну вещь, которая была в докладе: Дональд Трамп абсолютно никакого отношения не имеет к России", - сказал Трамп.
На вопрос, согласен ли он с утверждением доклада, что руководство РФ якобы распорядилось взломать почту демократов в 2016 году и опубликовать ее на WikiLeaks, Трамп ответил: "Я не знаю, я не читал доклад".
На вопрос, поддерживает ли он по-прежнему теорию, что в выборы вмешивалась Украина, Трамп ответил: "Я не знаю ничего об Украине, я не знаю ничего о России", и вновь добавил, что он не имел к этому отношения.
Комитет сената США по разведке опубликовал во вторник последнюю часть доклада, обвиняющего Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, что Москва категорически отрицает.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:54
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
7190003
Обсудить 2
РоссияМарко РубиоДональд ТрампСенат СШААризонаСШАВ мире
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
Светлана Тихановская
Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
Американские военные в Сирии
Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами
Экс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
В Гродно завершился многотысячный митинг
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова
Северное сияние и свечение неба над Аляской
В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
Братислава
Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2
Ракетные комплексы Ярс
В РВСН заявили о скором перевооружении ракетных полков на новейшее оружие
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
Митинг в Минске
Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
Общегражданский марш За свободу в Минске
В центре Минска прошла акция оппозиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния