Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад сената о "российском деле" доказал отсутствие у него связей с РФ.
"Я ничего об этом не знаю. Я видел, что сенатор (Марко) Рубио сказал, что Дональд Трамп ничего не имел с этим общего. Он выступал недавно. Он сказал, что Дональд Трамп не имел ничего общего с Россией", - сказал Трамп журналистам в Аризоне.
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"Это все фальшивка. Большая фальшивка. Доклад каких-то политиков на другой стороне... Что было в докладе? Не знаю. Но я знаю одну вещь, которая была в докладе: Дональд Трамп абсолютно никакого отношения не имеет к России", - сказал Трамп.
На вопрос, согласен ли он с утверждением доклада, что руководство РФ якобы распорядилось взломать почту демократов в 2016 году и опубликовать ее на WikiLeaks, Трамп ответил: "Я не знаю, я не читал доклад".
На вопрос, поддерживает ли он по-прежнему теорию, что в выборы вмешивалась Украина, Трамп ответил: "Я не знаю ничего об Украине, я не знаю ничего о России", и вновь добавил, что он не имел к этому отношения.
Комитет сената США по разведке опубликовал во вторник последнюю часть доклада, обвиняющего Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, что Москва категорически отрицает.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.