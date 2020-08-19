Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"

"Это все фальшивка. Большая фальшивка. Доклад каких-то политиков на другой стороне... Что было в докладе? Не знаю. Но я знаю одну вещь, которая была в докладе: Дональд Трамп абсолютно никакого отношения не имеет к России", - сказал Трамп.