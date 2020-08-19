Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии

ПРАГА, 19 авг – РИА Новости. Словацкий премьер Игорь Матович сообщил, что встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии Игорем Лещеней, поддержавшим протестующих в Минске.
Ранее посол в своем видеообращении, которое было выложено в ночь на воскресенье на YouTube, заявил, что он в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан. Лещеня также выразил надежду на то, что будущее его страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил.
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"Только что закончилась встреча с белорусским послом Игорем Александровичем Лещеней, который предпочел отказаться от своего высокого поста", - написал премьер в Facebook. "Это была одна из самых обогащающих встреч, которые у меня когда-либо были. Это для меня чрезвычайно важно перед завтрашним внеочередным саммитом лидеров ЕС о ситуации в Белоруссии", - добавил он.
Президент Евросовета Шарль Мишель ранее сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. При этом белорусская оппозиция ждет от ЕС, что он предложит механизмы решения ситуации в стране.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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