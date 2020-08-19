Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии

Ранее посол в своем видеообращении, которое было выложено в ночь на воскресенье на YouTube, заявил, что он в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан. Лещеня также выразил надежду на то, что будущее его страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил.