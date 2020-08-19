Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости. Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийское агентство телерадиовещания.
"Поступили сообщения об атаке незаконной американской базы в районе месторождений газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор", - сообщает агентство.
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По данным агентства, по территории базы было выпущено несколько ракет. Данных о повреждениях и пострадавших не сообщается.
Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.
Официальный Дамаск неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
В то же время нередко появляются сообщения о нападении на американских военных на севере Сирии групп вооруженных неизвестных отрядов.