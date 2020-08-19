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Война в Сирии
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Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами
Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийское агентство телерадиовещания. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T00:13
война в сирии
сирийские демократические силы
эль-хасаке
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
сирийские демократические силы, эль-хасаке, сирия, сша, в мире

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

00:13 19.08.2020
5759
© AP PhotoАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии
© AP Photo
Американские военные в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости. Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийское агентство телерадиовещания.
"Поступили сообщения об атаке незаконной американской базы в районе месторождений газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор", - сообщает агентство.
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По данным агентства, по территории базы было выпущено несколько ракет. Данных о повреждениях и пострадавших не сообщается.
Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.
Официальный Дамаск неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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В то же время нередко появляются сообщения о нападении на американских военных на севере Сирии групп вооруженных неизвестных отрядов.
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Война в СирииСирийские демократические силыЭль-ХасакеСирияСШАВ мире
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