Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

"Поступили сообщения об атаке незаконной американской базы в районе месторождений газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор", - сообщает агентство.

По данным агентства, по территории базы было выпущено несколько ракет. Данных о повреждениях и пострадавших не сообщается.

Официальный Дамаск неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.