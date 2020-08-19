https://ria.ru/20200819/1575955396.html

По рекомендации врачей родственники сутки лили воду на умирающего мужчину

В Судже Курской области обсуждают дикую историю: пациента с ожогами 70 процентов тела родственники по назначению врачей двадцать семь часов обливали холодной... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:03

врачи

москва

курск

суджанский район

медицина

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова.</strong> В Судже Курской области обсуждают дикую историю: пациента с ожогами 70 процентов тела родственники по назначению врачей двадцать семь часов обливали холодной водой. На следующий день больного санавиацией доставили в Курск, там за его жизнь боролись еще неделю, но безуспешно. К списку диагнозов добавилась коронавирусная инфекция. При этом тест, который сделали при поступлении в Суджанскую больницу, был отрицательным, однако в тот же день COVID-19 выявили у ординатора лечебного учреждения."Случилось горе в семье"Погибший Степан Бобров (имя изменено) был счастливым мужем, отцом троих детей. Травму, приведшую к смерти, получил по нелепой случайности. Вместе с отцом и братом жены работал в подвале — и произошел взрыв. В результате — ожоги 70 процентов тела."Горе в семье случилось 3 августа. Степан хотел проложить в доме гидроизоляцию, чтобы грунтовые воды вверх не поднимались. Обработали пол мастикой, на полтора часа сделали перерыв: поели, выпили кофе, вернулись. Собрались прижигать горелкой, однако скопились пары, и вдруг — взрыв. У отца ожог руки, у брата жены — ног, а Степану больше всех досталось", — рассказывает старший брат Боброва Андрей Букреев.Скорее всего, речь идет о битумной мастике — ее часто разводят уайт-спиритом, керосином или бензином. Вещества горючие. Видимо, технологию нарушили, в итоге — несчастный случай. Отец на своей машине отвез Степана в больницу. Тот на своих ногах дошел до хирургического отделения (ожогового в Суджанской ЦРБ нет), лег и больше не встал.Брат Андрей хорошо помнит тот день: "Я на работе, звонит мать: "Степан в больнице". Договариваюсь, чтобы меня сменили, мчусь туда. По дороге звоню в областную клинику, чтобы его забрали. Мне говорят: "Мы все понимаем, но без сигнала лечащего врача не можем". Приезжаю — Степан накрыт простыней, его поливают водой, он кричит, супруга его успокаивает. Мы идем в ординаторскую к доктору. Прошу перевезти брата в Курск: здесь ведь ничего не предназначено для лечения ожогов. Тот отвечает: "Сначала нужно вывести из шокового состояния, иначе не довезут". Я поверил — он же врач"."Плюну ему в лицо"Букреев восстанавливает хронологию событий: около часа дня Степан поступил в медучреждение, а назавтра, примерно в 17, за ним прилетел вертолет из Курска: местные медики поняли, что не справляются. Все это время родные постоянно смачивали ледяной водой простыню, которой накрыли пациента. Так рекомендовали врачи.Областные врачи прибыли на вертолете и пришли в ужас от методов коллег. "А местные просто исчезли из больницы — остался главврач и его заместитель. Хирурги сбежали, оформили больничные, якобы коронавирусом заразились. Доктор из Курска зашел в палату и закричал: "Покажите мне того, кто велел лить воду, я ему в лицо плюну", — делится подробностями брат погибшего.В столице области Степан перенес несколько операций. Однако потом ситуация осложнилась.Бобров умер 13 августа. У него обнаружили коронавирусную инфекцию, которую не показал первый тест в районном лечебном учреждении. Этот же диагноз — у двух медиков Суджанской больницы, один из них взаимодействовал со Степаном напрямую.Впрочем, родные в это не верят: считают, хирурги симулируют, чтобы уйти от ответственности. А у Боброва, по их мнению, пневмония началась из-за переохлаждения: он больше суток лежал на клеенке под мокрой простыней. "Когда мы его забирали из морга, весь медперсонал был в обычной одежде. Степана помыли, побрили, как обычно. Да будь у него коронавирус, сразу бы упаковали в пакет!" — аргументирует Андрей. "День и ночь стараемся помочь"В Суджанской больнице подтвердили: у двух медиков обнаружен коронавирус. Один в стационаре в тяжелом состоянии, второй лечится дома, его дистанционно консультируют из Курска. У обоих — двустороннее воспаление легких. Также там рассказали, что тест Боброва на ковид — отрицательный. Заместитель главного врача по медицинской работе Марина Бельченко настаивает, что Бобров получал все необходимое лечение: "Назначили по стандарту. Примочки с фурацилином, коллоиды, инфузия плазмы, противошоковая терапия".Бельченко не говорит, обливали пациента холодной водой или нет, — не подтверждает, но и не опровергает. "Я начальник по медчасти и терапевт — не хирург. Лечащий врач Боброва в больнице в тяжелом состоянии, история болезни — в Комитете здравоохранения. Эксперты выяснят, применялся ли такой метод и насколько он эффективен. Но мне обидно за медицинское сообщество — мы день и ночь стараемся помочь", — объясняет она.О том, используют ли охлаждение кожи в лечении ожогов, мы спросили у Валерия Борисова, врача-комбустиолога НИИ скорой помощи им. Склифософского. "Если взять существующие национальные стандарты, там такой вид терапии не прописан. Есть рекомендации охлаждать кожу в течение 20 минут после травмы — но не целыми сутками", — ответил он.Комитет здравоохранения Курской области начал проверку Суджанской ЦРБ в связи со смертью Степана Боброва.

https://ria.ru/20200318/1568745978.html

https://ria.ru/20200624/1573388332.html

https://ria.ru/20200617/1573020546.html

LD Andry Лей не лей, с 70% ожогов всё равно бы умер. Все ведь знают статистику. 40

vadim365 C "врачем" ту же процедуру повторить 33

5

москва

курск

суджанский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

врачи, москва, курск, суджанский район, медицина, общество