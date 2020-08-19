https://ria.ru/20200819/1575954582.html

Уйти от России. Кто подталкивает Белоруссию в НАТО

Противники Лукашенко представили программу реформ. "Реанимационный пакет" предполагает разрыв связей с Россией, вступление в ЕС и НАТО, вытеснение русского... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:03

протесты в белоруссии

валерий цепкало

светлана тихановская

александр лукашенко

google

нато

одкб

москва

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948905_0:281:2915:1922_1400x0_80_0_0_be4af4250bbb434b9afa77fd350d5590.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> Противники Лукашенко представили программу реформ. "Реанимационный пакет" предполагает разрыв связей с Россией, вступление в ЕС и НАТО, вытеснение русского языка из образования. Однако, кто автор этих инициатив, не понятно даже многим оппозиционерам. РИА Новости разбиралось, зачем белорусские протесты пытаются направить в антироссийское русло.Хаотичные требованияО необходимости объединения оппонентов действующей власти заговорили сразу после выборов. Но сформировать единый оппозиционный штаб оказалось непросто. Нет лидеров, способных сплотить демонстрантов и сформулировать общие требования. Проблему признавали и экс-кандидаты в президенты. Светлана Тихановская еще в ходе предвыборной кампании повторяла, что готова стать символом, но не руководителем движения. Более того, она выступала против массовых беспорядков. Если западные журналисты сейчас именуют Тихановскую "лидером протестов", белорусы поправляют: "Она — символ". Когда на крупных промышленных предприятиях Белоруссии начались стачки, рабочие выдвинули разные, порой противоречащие друг другу требования, что лишь усилило разброд и шатания."Приватизировать предприятия!" — призывали одни. "Сохранить рабочие места и не сокращать зарплату!" — кричали другие. "Государство должно сохранить контроль над производством", — заявляли третьи. Митингующие на улицах белорусских городов продолжают настаивать на отставке Лукашенко. Но никакой внятной политической программы не предлагают. Координационный совет без планаНесостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало 12 августа объявил о создании "Фронта национального спасения" — организации, которая, как предполагается, объединит всех противников Лукашенко и станет своего рода правительством в изгнании. "Наша главная задача — провести честные выборы, не признавать Лукашенко легитимным президентом, утвердить Тихановскую в должности президента и провести еще одни выборы", — объяснил Цепкало. "Фронт" намерен действовать не в Белоруссии, а за рубежом, поскольку Цепкало пришлось покинуть Минск из-за обвинений во взяточничестве на посту главы администрации Парка высоких технологий. "Вернуться в Белоруссию для меня сейчас не представляется возможным. Но я встречался с руководителями диаспоры в России, Украине, Польше. Они настроены помогать белорусам", — отмечал Цепкало. Переехав в Литву, Светлана Тихановская предложила сформировать координационный совет для передачи власти. Туда должны войти "трудовые коллективы, партии, профсоюзы и организации гражданского общества".И вот штаб Тихановской представил предварительный состав этого совета. Тридцать шесть человек — писатели, правозащитники, деятели науки и культуры, представители штабов оппозиционных кандидатов. Однако ни программы, ни плана действий по-прежнему нет ни у Тихановской, ни у Цепкало. Чтобы избежать путаницы, политики условились: вести переговоры с Лукашенко будет координационный совет. "С целью организации передачи власти", — еще раз подчеркнул Цепкало. Иных требований оппозиция пока не представила. Вразрез с РоссиейПосле того как Лукашенко выразил готовность поделиться властными полномочиями, в стране возникли новые оппозиционные центры. В отличие от Тихановской и Цепкало они сразу взялись за формирование повестки.Громче всех прозвучал "Реанимационный пакет реформ для Белоруссии". Первым делом там <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DCjwMwpgTKkJ:zabelarus.com/ru/2020/06/25/security-2/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru">предлагается</a> взять под особый контроль границу с Россией, отключить российское телевидение, выйти из ОДКБ и ввести образование на белорусском языке. Авторы документа всерьез рассматривают идею вступления Белоруссии в НАТО. Более того, они призывают провести "комплексную декоммунизацию" страны и вернуть бело-красно-белый флаг. Особый пункт — энергетическая безопасность. Новая власть должна ослабить зависимость от российских нефти с газом и перевести Белоруссию на сжиженное топливо, поставляемое из США в Восточную Европу. Основная угроза национальной безопасности — "агрессивная внешняя политика России и участие Белоруссии в постсоветских интеграционных проектах под эгидой Москвы". Все это вызвало удивление не только во властных кругах, но и у многих протестующих. Информации о составителях "реанимационного пакета" немного. Известно, что один из авторов — белорусский врач-реаниматолог Андрей Витушко, давний критик Лукашенко. Витушко числится и в координационном совете Тихановской. Однако каких-либо подтверждений, что "реанимационный пакет" опубликовала именно эта структура, пока нет. Документ появился в интернете, потом его внезапно удалили, и теперь он остался лишь в кэше <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DCjwMwpgTKkJ:zabelarus.com/ru/2020/06/25/security-2/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru">Google.</a>Утопичный план"Пакет" очень напоминает Украину 2014-2015 годов. После Майдана там только и говорили, что о жестком кордоне на российско-украинской границе да ускоренном вступлении в ЕС и НАТО, рассуждает в беседе с РИА Новости Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям. Тем не менее эксперт отмечает: "Украинские реформы отражали внутриполитический дискурс, белорусский документ не связан с действительностью". "В Белоруссии нет антироссийских или ярко выраженных националистических настроений. Общество понимает, что без поддержки России не обойтись. Даже если Лукашенко отойдет от власти, новым лидерам придется прежде всего браться за экономику. И пока нельзя утверждать, что западные партнеры окажут оперативную помощь. Значит, экономическая ориентация на Москву сохранится, что бы сейчас ни заявляла оппозиция", — подчеркивает Прейгерман.Публикацию "реанимационного пакета" политолог связывает с тем, что внутри протестных групп нет понимания, как вести переговоры и что делать после транзита власти. Этим пытаются воспользоваться так называемые профессиональные оппозиционеры, которые и раньше выступали против Лукашенко. "Сейчас эта старая гвардия выдает все давние идеи за новые и стремится навязать их штабу Тихановской. Поскольку и там нет ясности насчет дальнейших действий, эти документы принимают к рассмотрению. Но, очевидно, не особо вникают в суть", — заключает Прейгерман.Белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец считает, что "пакет" — это калька с программ, написанных еще в девяностые годы. "Документ готовили оппозиционеры, которые за последнюю четверть века никак себя не проявили. Во время выборов они находились в тени, а теперь пытаются снова заявить о себе", — объясняет он РИА Новости. Эксперт сомневается, что эти люди смогут возглавить страну. "Тихановская править из Вильнюса не сможет. Потому я бы не стал всерьез воспринимать эти "пакеты", — отметил Болкунец. Опрошенные РИА Новости специалисты сошлись во мнении, что, независимо от того, кто придет на смену Лукашенко, без поддержки России Белоруссия превратится в несостоятельное государство. И никакие "пакеты" уже ее не реанимируют.

Илья А. Хотеть - это не значит сделать. Ваша оппозиция, да собственно как и наша, кроме существующих проблем в обществе, ничего другого изречь не может. 128

Илья А. Единственное, что объединяет протестующих - это личная неприязнь к Лукашенко. А дальше все кому не лень, под эту гребенку, продвигают свои программы. От сюда и не разбериха, студентам - обещают одно, рабочим - другое, политикам - третье. Но, чем дольше все это продолжается, тем слабее становится и без того ослабшая экономика Белоруссии. Поэтому, с огромной долей вероятности, там появятся не войска НАТО, а кредиты МВФ. 118

64

москва

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, светлана тихановская, александр лукашенко, google, нато, одкб, москва, белоруссия, сша, в мире