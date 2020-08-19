https://ria.ru/20200819/1575953246.html

"Другая гора". Где именно произошло преображение Господне

Православные христиане отмечают Преображение Господне, в народе — Яблочный спас. В этот день в храмах совершают особые службы, а центром торжеств становится... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:00

2020-08-19T11:56

религия и мировоззрение

иисус христос

яблочный спас

голанские высоты

аналитика - религия и мировоззрение

русская православная церковь

православный свято-тихоновский гуманитарный университет

иерусалим

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948700_0:2:3638:2048_1400x0_80_0_0_6287130271ea11c1996cfeb85dc7f027.jpg

<strong> МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Православные христиане отмечают Преображение Господне, в народе — Яблочный спас. В этот день в храмах совершают особые службы, а центром торжеств становится православный монастырь на горе Фавор в Израиле. Однако Писание не называет гору, где состоялось событие, — исследователи и сейчас спорят об этом. О версиях ученых — в материале РИА Новости."На особо высокой горе"Праздник Преображения Господня — пожалуй, один из самых любимых у верующих. В церквях проходит особая служба, звучат красивые песнопения. Духовенство облачается в белые одежды. Цвет выбран не просто так: он символизирует сияние, исходящее от Спасителя.Незадолго до крестной смерти и воскресения Христос проповедовал в Галилее. Однажды он позвал ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна — вместе помолиться. И они взошли на "особо высокую гору"."Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем (величайшие для христиан ветхозаветные пророки. — Прим. ред.); и беседовали с Иисусом", — повествует евангелист Марк.А затем вершину горы скрыло облако. Из него, согласно Писанию, "исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте".Другой евангелист, Матфей, дополняет: апостолов объял ужас и они "пали на лица свои"."Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса", — говорится в благовествовании от Матфея.Спаситель запретил им рассказывать об увиденном, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых". Это еще больше напугало учеников.Чудесное событие впоследствии стало одним из христианских догматов. Согласно богословскому толкованию, в этот момент были явлены не только все три Лица Пресвятой Троицы, но и сущности Христа — человеческая и божественная.Кроме того, как учит церковь, людям открылось, что они и сами могут достичь преображения. Причем не только внутреннего — но и физического, видимого. В Средние века даже появился специальный термин — "фаворский свет". Название феномену богословы дали от горы Фавор. Многие считают, что именно там преобразился Господь. Но вот в чем проблема: Евангелие, несмотря на подробное описание события, не обозначает, где оно произошло. "Фавор был не таким"Тем не менее еще в III веке христиане верили, что место преображения — Фавор. Об этом писал, например, Ориген — известный христианский мыслитель того времени."Эти представления опираются на предание, которое передавали из уст в уста. Кроме того, там еще в IV веке появились храмы", — поясняет протоиерей Константин Польсков, доцент кафедры библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.Первую церковь, согласно хроникам, построили в 326 году по приказу Елены — матери императора Константина. На Фавор как место Преображения ей указали местные жители.В считанные годы гора стала центром паломничества. В VIII веке возвели монастырь, ныне там две обители — католическая и православная."Интересно, но в Евангелии изображена совсем другая гора. В Писании говорится: она была "местом уединенным". Фавор не такой — у его подножия в I веке стояли войска", — обращает внимание отец Константин.Версия о ХермонеВ последние десятилетия все больше исследователей в качестве возможного места преображения называют самую высокую точку в Израиле — Хермон (Ермон).Правда, это не гора в классическом понимании. Это массив с несколькими вершинами на территории государства Израиль и граничащих с ним Ливана и Сирии."Вряд ли преображение Господне произошло на самой вершине: уж слишком это высоко. По словам одного путешественника, со своей группой он добрался на лошадях до высшей точки за пять часов", — пишет в исследовании на эту тему известный американский библеист Уильям Баркли.По его мнению, под описание больше подходит один из отрогов горы с израильской стороны. Там немало и "уединенных", и "очень высоких" мест.В пользу версии о Хермоне говорит еще одна деталь: перед преображением евангелисты повествуют о том, что Спаситель с учениками посетил селение Кесарию Филлипову у подножия горы. Туда же он, по всей видимости, вернулся и после. А затем "через всю Галилею" направился к Тивериадскому озеру. А оттуда на юг — в сторону Иерусалима.Фавор же располагается к западу от водоема, возле Назарета. Баркли обращает внимание: зачем Христу с учениками идти почти сто километров от Кесарии, поворачивать обратно, а потом снова двигаться на юг?Кроме того, гора Фавор довольно невысокая — 575 метров над уровнем моря. Хермон же — 2860 метров."Ее можно увидеть с Мертвого моря, с другого конца Палестины, с расстояния 160 километров", — отмечает библеист.К тому же вершина Хермона, в отличие от Фавора, заснеженная. И евангелисты, по мнению Баркли, неспроста подчеркнули, что одежды преображенного Спасителя сделались "блистающими, весьма белыми, как снег".Вершина ГалилеиВпрочем, далеко не все исследователи согласны с этой версией. Ученые спорят о том, кто жил в окрестностях Хермона. В Писании сказано: Христа, спустившегося с горы, "встретило множество людей". Он исцелял их и наставлял. Речь, судя по всему, о евреях. Если бы то были язычники, евангелисты обязательно бы упомянули об этом.А именно они, судя по археологическим находкам, селились там в I веке нашей эры. В Ветхом Завете гора упоминается как "крайний предел Земли Обетованной", поэтому вряд ли возле нее жили иудеи.Зато очень много еврейских поселений было около другой вершины — Мерон. Это самая высокая гора Галилеи — области, где ходил с проповедями Христос. По мнению ряда ученых, преображение могло произойти именно там.Высота горы — 1208 метров, чтобы добраться до вершины, нужно всего полдня. Кроме того, там часто лежит снег. Почему Фавор?Однако критики версии о Мероне подчеркивают: гора упомянута в Библии лишь однажды. А вот Хермону и Фавору уделено больше внимания — они даже фигурируют в пророчествах о Христе."В псалмах Давида есть строки: "Фавор и Ермон о имени твоем возрадуются". Причем Фавор на первом месте, что показательно. Возможно, эта фраза и определила в религиозном сознании место преображения Господня", — рассуждает отец Константин Польсков.По его словам, невозможно объяснить логически, почему Фавор, — но христианское предание с первых веков единогласно называет именно эту гору. Впрочем, для верующих куда важнее само событие, а не его детали.

https://ria.ru/20200712/1574207370.html

голанские высоты

иерусалим

сирия

палестина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, яблочный спас, голанские высоты, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, иерусалим, сирия, палестина