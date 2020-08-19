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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200819/1575952020.html
"Заговор классиков". Сенковский. Творец скандалиста барона Брамбеуса
Воспитанник польской культуры. Вторая и окончательная родина – Россия. Эрудит. Полиглот. Востоковед. Фантаст. Юморист. Автор русских бестселлеров. Литературный критик. Создатель самого популярного журнала пушкинской поры "Библиотека для чтения". Кто он, друг или враг самодержавия?
2020-08-19T14:00
2020-08-19T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
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"Заговор классиков". Сенковский. Творец скандалиста барона Брамбеуса
Воспитанник польской культуры. Вторая и окончательная родина – Россия. Эрудит. Полиглот. Востоковед. Фантаст. Юморист. Автор русских бестселлеров. Литературный критик. Создатель самого популярного журнала пушкинской поры «Библиотека для чтения». Кто он, друг или враг самодержавия?
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/id1505747461">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3phZ292b3Ita2xhc3Npa292LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/10321665">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id2741074?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите <a href="https://ankt.cc/rFPUtW">опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

"Заговор классиков". Сенковский. Творец скандалиста барона Брамбеуса

14:00 19.08.2020
650
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Сенковский. Творец скандалиста барона Брамбеуса
Вчера, 14:00
Воспитанник польской культуры. Вторая и окончательная родина – Россия. Эрудит. Полиглот. Востоковед. Фантаст. Юморист. Автор русских бестселлеров. Литературный критик. Создатель самого популярного журнала пушкинской поры "Библиотека для чтения". Кто он, друг или враг самодержавия?
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"Подкаст
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