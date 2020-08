https://ria.ru/20200819/1575949287.html

Лоуренс Фишберн объяснил, почему Морфеуса не будет в "Матрице 4"

Американский актер Лоуренс Фишберн объяснил, почему его персонажа Морфеуса не будет в четвертой части блокбастера "Матрица", которую снимает Лана Вачовски,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T07:19

<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Американский актер Лоуренс Фишберн объяснил, почему его персонажа Морфеуса не будет в четвертой части блокбастера "Матрица", которую снимает Лана Вачовски, <a href="https://www.thewrap.com/laurence-fishburne-explains-why-he-wont-appear-in-the-matrix-4/" target="_blank">сообщает</a> The Wrap. О своей роли Морфеуса в оригинальной трилогии "Матрица" Фишберн добавил: "Вероятно, именно благодаря этому образу меня запомнят лучше всего, и это здорово". И хотя до конца непонятно, почему персонаж Фишберна не появится в "Матрице 4", одной из причин может быть, что он умирает от огнестрельных ран в сетевой видеоигре The Matrix Online (2005 год), где пользователи сами могли продолжить сюжетные линии фильмов сестер Вачовски. В The Wrap уточняют, сюжет и детали сиквела, название которого до сих пор не объявили, держатся в секрете. Ожидается, что фильм будет продолжением оригинальной трилогии и выйдет на экраны в апреле 2022 года.

