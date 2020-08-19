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Пилоты рассказали о своих опасных занятиях во время длительных рейсов
На форуме работников авиации пилоты раскрыли, чем в действительности занимаются в кабине самолета. Оказывается во время длительных перелетов они заключают друг... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:40
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
туризм, самолеты, новости - туризм

Пилоты рассказали о своих опасных занятиях во время длительных рейсов

03:09 19.08.2020 (обновлено: 03:40 19.08.2020)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкЦентр подготовки авиационного персонала самолёта Sukhoi Superjet
Центр подготовки авиационного персонала самолёта Sukhoi Superjet
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. На форуме работников авиации пилоты раскрыли, чем в действительности занимаются в кабине самолета. Оказывается во время длительных перелетов они заключают друг с другом рискованные пари, сообщает Daily Mail.
Гражданский летчик из Айдахо Ян Замволт рассказал, что в некоторых из них лучше не участвовать, так как они по-настоящему опасны. Например, как долго пилот сможет не включать дроссельную заслонку при снижении самолета. По правилам это нужно делать при посадке для контроля скорости, так как сопротивление после выпуска закрылков увеличивается. Невыполнение этого требования может привести к катастрофе. Или еще пари — насколько близко к определенной точке пилот сможет посадить самолет.
Есть игры и пикантного характера. Например, летчики могут спорить между собой, "кто первым добьется расположения новенькой стюардессы".
Фил Сили утверждает, что пилоты часто следят за пассажирами, используя камеры видеонаблюдения, установленные в салоне. Такие есть и в бизнес-классе, а также в люксовых номерах.
Капитан в отставке Кит Бейкер рассказал, что во время длительных рейсов он вместе с коллегами просто закрывал лобовое стекло самолета, чтобы солнце не слепило глаза.
Другие летчики признались, что не управляют машиной, когда она попадает в зону турбулентности. В этот момент они больше следят за радарами или переговариваются с пилотами других судов.
Некоторые утверждают, что засыпали во время полета или играли со своим напарником в шахматы.
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