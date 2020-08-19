https://ria.ru/20200819/1575946447.html
В Японии создали первый в мире аттракцион ужасов для автомобилистов
В Токио появился аттракцион ужасов для водителей автомобилей, сообщает CNN. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T00:48
2020-08-19T00:48
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.
В Токио появился аттракцион ужасов для водителей автомобилей, сообщает
CNN.
Его разработали в японской компании, профессионально занимающейся созданием "домов с привидениями".
"С появлением коронавируса, я понял, что у нас не будет традиционного "дома с привидениями", со всем этим криком в небольшом замкнутом пространстве", — говорит Кента Ивана, основатель фирмы.
Новый аттракцион располагается в большом гараже в центре Токио. Человек на автомобиле заезжает внутрь и погружается в атмосферу зомби-апокалипсиса. Стоит такое путешествие 75 долларов. Если нет личного автомобиля, его предоставят в аренду за дополнительные десять долларов.
Иметь права необязательно. Нужно просто завести двигатель и наслаждаться представлением. Начинается оно с голоса из динамика, который рассказывает историю о призраках, нападающих на людей.
"Трижды посигнальте, если хотите услышать продолжение!" — говорит актер.
В течение следующих 17 минут "окровавленные зомби" прижимаются к стеклам автомобилей и раскачивают его.
После спектакля машину отмывают от бутафорской крови, чтобы на ней можно было добраться домой, не привлекая внимание полицейских.