https://ria.ru/20200819/1575941535.html

Хитрый план Литвы: оставить Белоруссию без электричества и заработать

В начале августа государственная корпорация "Росатом" сообщила, что на Белорусской АЭС стартовала загрузка топлива в активную зону реактора первого энергоблока. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:01

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В начале августа государственная корпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" сообщила, что на <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a> стартовала загрузка топлива в активную зону реактора первого энергоблока. Процесс этот займет несколько месяцев, после чего начнется физический запуск и станция приступит к выполнению своей базовой задачи по производству электроэнергии.Речь о <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, которая уже не первый год ведет планомерную политику, направленную на закрытие объекта, расположенного в полусотне километров от ее границы. Вильнюс, игнорируя заключение МАГАТЭ о полном соответствии БелАЭС всем требованиям безопасности, пугает Европу "вторым Чернобылем" и пытается влиять на внутреннюю политику <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, используя станцию в качестве рычага прямого воздействия. Именно Вильнюс убеждает своих прибалтийских соседок ни в коем случае не покупать белорусскую электроэнергию, нагнетая страх среди собственного населения. Например, жителям приграничных с Белоруссией районов власти раздают таблетки йода, а на самой границе уже проведено несколько учений по ликвидации последствий техногенной катастрофы. Более того, еще в мае литовский сейм большинством голосов утвердил резолюцию национальной энергетической безопасности, где прямо сказано, что закупка электроэнергии в Белоруссии станет угрозой для независимости стран не только Прибалтики, но и всей Европы.Шестнадцатого августа в Вильнюсе состоялась встреча президентов Литвы Гитанса Науседы и Эстонии <a href="https://lt.sputniknews.ru/politics/20200816/12897240/Prezidenty-Litvy-i-Estonii-rasskazali-zachem-Rossii-nuzhna-BelAES.html" target="_blank">Керсти Кальюлайд</a>, где было сказано, что при помощи Белорусской АЭС Россия пытается внести раскол между странами <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и потому странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить выхода БелАЭС на прибалтийские и европейские рынки.Яростная нелюбовь Литвы к новенькой станет понятной, если взять в руки карту и наложить на нее схему линий электропередач, особенно международных.Все три прибалтийские страны, как бы они ни подчеркивали свою принадлежность к Европе, в плане закупки и поставок электроэнергии накрепко привязаны к России. Без малого двадцать лет назад было создано так называемое электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), главной задачей которого была синхронизация работы всех генерирующих предприятий и обеспечение перетоков в случае возникновения необходимости у одного из участников. На практике это означало, что все три прибалтийские страны стали покупать российское электричество, которое поставлялось по трансграничным магистралям: в Эстонию со стороны Кингисеппа, в Латвию со стороны Пскова, а в Литву было переброшено сразу три энергомоста и все они идут через Белоруссию.Время шло, отношения между Россией и тремя прибалтийскими сестрами становились все более прохладными, прибалты всячески старались оторваться не только от советского прошлого, но и от российского настоящего. В 2017 году по настойчивой рекомендации Центра энергетической безопасности, входящего в структуру <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, Литва, Латвия и Эстония начали процесс выхода из БРЭЛЛ, который официально должен завершиться к 2025 году.Этот процесс совпал с уменьшением населения и сворачиванием крупных энергоемких производств, из-за чего два из трех энергомостов были переведены в резерв. В настоящий момент трансграничные магистрали в Эстонию и Латвию стоят под дежурным напряжением, но перетоки по ним не выполняются.При этом Эстония и особенно Латвия так и остались энергодефицитными, то есть собственная генерация не покрывает их потребности. И если для Таллина импорт электричества не является вопросом жизни и смерти, то в Латвии ситуация несравнимо сложнее, почти 60 процентов потребляемой электроэнергии Рига покупает за рубежом. Поставки в обе страны выполняются по единственному оставшемуся и живому маршруту — через Литву, которая стала своеобразным "электрохабом", полностью закрыв собственные потребности и наживаясь на перепродаже энергии соседкам.Кстати. Претензии Вильнюса по поводу опасности Белорусской атомной станции удивительны, если вспомнить, что еще в 2015 году было завершено строительство энергомоста, получившего название NordBalt. Евросоюз потратил 550 миллионов евро, чтобы проложить почти пятьсот километров линий электропередач, соединивших шведский город Нюбру и литовскую Клайпеду. Вся электроэнергия, которую Вильнюс импортирует по NordBalt, до последнего электрона производится на шведской атомной электростанции Okg, и данный факт литовских политиков нисколько не смущает. Если отбросить в сторону красивые слова о защите окружающей среды и европейском единстве, в сухом остатке будет только неудержимое желание Литвы оставаться единственным продавцом электроэнергии в регионе. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.Как только в Островце будет запущен первый энергоблок, Белоруссия тут же станет энергоизбыточной страной и, естественно, будет искать рынки сбыта для своей продукции. По предварительным оценкам, стоимость киловатт-часа, произведенного на БелАЭС, будет колебаться в пределах трех-четырех евроцентов. Стоимость же шведского киловатт-часа, закупаемого Литвой, не может быть ниже семи с половиной евроцентов, именно столько, по данным World Nuclear Association, он стоит "на выходе" любой шведской АЭС.Логика подсказывает, что Вильнюсу проще всего организовать импорт из Белоруссии: в наличии три действующих энергомоста, море дешевого электричества, да и логистическое плечо от Гродно в десять раз короче, чем при поставках из Швеции. Но тут в дело вступает политика и немного жадность.Покупая продукцию БелАЭС, Литва опосредованно будет поддерживать деньгами Россию и напрямую — власть <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, что идет в разрез с политическим курсом прибалтийских стран. К тому же белорусские киловатт-часы в силу дешевизны имеют меньшую маржинальность. Эстония и Латвия, зная о почти двукратной разнице в цене, просто не будут покупать дорогую шведскую электроэнергию, а небогатый литовский бюджет недополучит уже запланированную прибыль.Впрочем, прямо в эту минуту в реактор энергоблока номер один устанавливается очередная тепловыделяющая сборка и уже очень скоро Белорусская АЭС выдаст первый ток. На западе от нее расположена <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>, где на три приграничных воеводства всего одна станция Ostrołęka и постоянный дефицит электроэнергии. На северо-западе расположена вечно голодная в энергетическом плане Латвия и Эстония, под давлением Брюсселя сворачивающая собственную генерацию на базе сланцев. Выбор у Риги и Таллинна простой. Они могут вспомнить, что энергомосты БРЭЛЛ полностью работоспособны и по ним можно перебрасывать дешевое белорусское электричество, либо могут и дальше покупать дорогое шведское, пополняя литовский бюджет в ущерб собственному.

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

https://ria.ru/20200813/1575698597.html

https://ria.ru/20200818/1575926320.html

Андрей Дашков А какая истерика будет, когда появится белорусский федеральный округ. И встанет вопрос о коридоре 70 км до Калининграда )) 209

Коала Серая Мораль сей басни такова: каждое государство в первую очередь ратует за себя. Ничего нового. 122

18

белоруссия

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2020

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Сергей Савчук https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Савчук https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

керсти кальюлайд, белорусская аэс, александр лукашенко, белоруссия, литва, авторы