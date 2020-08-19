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https://ria.ru/20200819/1575941431.html
Кино недели. Павел Прилучный стал рэпером, а Джессика Честейн — шпионкой
На этой неделе в прокате фильмы о знаменитостях и их помощниках, перестрелках и падении кометы. Джерард Батлер напоминает о важности любви во время апокалипсиса РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T08:00
2020-08-19T08:07
звезды
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культура
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джерард батлер
кино и сериалы
знаменитости
джон малкович
джессика честейн
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На этой неделе в прокате фильмы о знаменитостях и их помощниках, перестрелках и падении кометы. Джерард Батлер напоминает о важности любви во время апокалипсиса в "Гренландии". Дакота Джонсон строит карьеру в музыкальной индустрии в "Ассистенте звезды", а Павел Прилучный исполняет рэп и спасается от покушений в российской премьере с похожим названием "Тень звезды". Джессика Честейн станет шпионкой и попытается всех обыграть в боевике "Агент Ева". О лучших фильмах недели — в материале РИА Новости.Батлер против кометыДжерард Батлер ("Призрак оперы", "300 спартанцев") снова спасает людей от опасности — на этот раз в экшен-триллере "Гренландия".Огромная комета приближается к Земле, и, естественно, человечество оказывается под угрозой гибели. Единственное безопасное место — Гренландия. Главный герой Джон (Батлер) должен помочь своей семье попасть туда, в то время как во всем мире творятся хаос и неразбериха.Но, по признанию актера, в итоге "Гренландия" — это фильм не о катастрофе, а о любви, поддержке, отношениях. И еще о понимании того, что действительно важно в жизни.Продюсировали картину создатели "Джона Уика", "Города воров" и "Битвы титанов". Так что в "Гренландии" много экшена, вдохновляющих диалогов и спецэффектов.Дива и ее помощникВерсия "Дьявол носит Prada", только в мире музыки — фильм "Ассистент звезды".Главная героиня Мэгги (Дакота Джонсон) с детства обожает шоу-бизнес и однажды (после долгого и упорного труда) становится ассистентом знаменитой певицы Грейс Дэвис (Трейси Эллис Росс). Когда-то она была на вершине славы, но сейчас, через десять лет после выхода последней пластинки, ездит по Штатам с одной и той же программой. Да, фанатов по-прежнему много, и Грейс собирает залы. Но потихоньку звезда выходит в тираж, сохраняя при этом звездные привычки.Мэгги поначалу счастлива приносить диве кофе, салфетки, помогать менять гардероб. Но потом амбиции заявляют о себе: она хочет стать продюсером, а на должности ассистента ее слушать никто не хочет.Мэгги придется выкручиваться: она попытается убедить боссов студии, что способна на большее, и параллельно ищет новые таланты. Получилось духоподъемно, в стиле "американской мечты", как и задумывалось.Шпионские игрыДжессика Честейн продолжает эксплуатировать образ сильной женщины. На этот раз в шпионском триллере "Агент Ева".После владелицы подпольного казино в "Большой игре" и акулы политики в "Опасной игре Слоун" Джессика стала агентом секретной организации. Своеобразной Наташей Романофф, которая путешествует по миру под прикрытием и устраняет тех, кого прикажут.Как это часто бывает, прошлое у шпионки непростое: проблемы с запрещенными веществами, сложные отношения с семьей, с которой она почти не общается. На одной из миссий что-то идет не так. По завершении агента Еву ее босс (Джон Малкович) отправляет в отпуск. На отдыхе героиня рефлексирует и решает прекратить сотрудничество с таинственной спецслужбой.Но вскоре Ева понимает, что ее собственные коллеги начали на нее охоту. Один из них — с особым упорством (Колин Фаррелл).Интересно, что перестрелок, погонь и драк в фильме, несмотря на жанр, не так уж много. Акцент режиссер Тейт Тейлор делает на драму и выяснение отношений. Если ищете кино на вечер, "Агент Ева" — хороший выбор.Телохранитель и музыкантРоссийская премьера недели — романтический экшен с говорящим названием "Тень звезды". Про музыку, но в центре истории не ассистент, а знаменитость и его бодигард.Популярный рэпер Илья со сценическим псевдонимом Нейм (Павел Прилучный) приезжает на гастроли в Санкт-Петербург. Фанаты с нетерпением ждут выступления, менеджеры и помощники готовят шоу. Внезапно на Илью совершают покушение, и только случайно ему удается остаться в живых.Менеджер нанимает рэперу охранника, которым оказывается девушка Саша. И хотя она профессионал, в мире рэпа все еще есть место клише и предубеждениям.Да и Илье надо как-то примириться с фактом, что его будет оберегать девушка. Параллельно Саша ведет собственное расследование и пытается понять, кто заказал Нейма.Автор слов и музыки ко всем композициям проекта — рэпер Нигатив. Он вместе с Прилучным исполнил главную песню — "Дай мне сил".А сам Нигатив признается, что ему понятны переживания героя фильма."Мне знакомо состояние, когда теряешь уверенность в себе, начинаешь сомневаться в смысле всего происходящего, не знаешь, как поступить, — цитируют рэпера прокатчики. — Когда кажется, что уже нет никаких сил, и спасти может только что-то, что больше нас всех. Любовь".
https://ria.ru/20200806/1575400249.html
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звезды, фильмы недели , фильмы, что посмотреть , джерард батлер, кино и сериалы, знаменитости, джон малкович, джессика честейн, колин фаррелл, гренландия

Кино недели. Павел Прилучный стал рэпером, а Джессика Честейн — шпионкой

08:00 19.08.2020 (обновлено: 08:07 19.08.2020)
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© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Агент Ева"
Кадр из фильма Агент Ева
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в прокате фильмы о знаменитостях и их помощниках, перестрелках и падении кометы. Джерард Батлер напоминает о важности любви во время апокалипсиса в "Гренландии". Дакота Джонсон строит карьеру в музыкальной индустрии в "Ассистенте звезды", а Павел Прилучный исполняет рэп и спасается от покушений в российской премьере с похожим названием "Тень звезды". Джессика Честейн станет шпионкой и попытается всех обыграть в боевике "Агент Ева". О лучших фильмах недели — в материале РИА Новости.

Батлер против кометы

Джерард Батлер ("Призрак оперы", "300 спартанцев") снова спасает людей от опасности — на этот раз в экшен-триллере "Гренландия".
Огромная комета приближается к Земле, и, естественно, человечество оказывается под угрозой гибели. Единственное безопасное место — Гренландия. Главный герой Джон (Батлер) должен помочь своей семье попасть туда, в то время как во всем мире творятся хаос и неразбериха.

"Главные события фильма разворачиваются на фоне семейной истории: супруги пытаются восстановить отношения. В этот момент в мире начинает происходить что-то зловещее, перерастающее в масштабную, эпическую катастрофу, — рассказывает Батлер. — Семья вынуждена бороться за выживание, они бегут, чтобы спастись. И мы также видим, как весь мир находится на грани столкновения с надвигающейся бедой".

© Предоставлено Megogo Distribution

Джерард Батлер в фильме "Гренландия"

Кадр из фильма Гренландия
1 из 4

Джерард Батлер в фильме "Гренландия"

© Предоставлено Megogo Distribution
© Предоставлено Megogo Distribution

Фрагмент из фильма "Гренландия"

Кадр из фильма Гренландия
2 из 4

Фрагмент из фильма "Гренландия"

© Предоставлено Megogo Distribution
© Предоставлено Megogo Distribution

Джерард Батлер в фильме "Гренландия"

Кадр из фильма Гренландия
3 из 4

Джерард Батлер в фильме "Гренландия"

© Предоставлено Megogo Distribution
© Предоставлено Megogo Distribution

Батлер в фильме "Гренландия"

Кадр из фильма Гренландия
4 из 4

Батлер в фильме "Гренландия"

© Предоставлено Megogo Distribution
1 из 4

Джерард Батлер в фильме "Гренландия"

© Предоставлено Megogo Distribution
2 из 4

Фрагмент из фильма "Гренландия"

© Предоставлено Megogo Distribution
3 из 4

Джерард Батлер в фильме "Гренландия"

© Предоставлено Megogo Distribution
4 из 4

Батлер в фильме "Гренландия"

© Предоставлено Megogo Distribution
Но, по признанию актера, в итоге "Гренландия" — это фильм не о катастрофе, а о любви, поддержке, отношениях. И еще о понимании того, что действительно важно в жизни.
Продюсировали картину создатели "Джона Уика", "Города воров" и "Битвы титанов". Так что в "Гренландии" много экшена, вдохновляющих диалогов и спецэффектов.

Дива и ее помощник

© Предоставлено UPI РоссияКадр из фильма "Ассистент звезды"
Кадр из фильма Ассистент звезды
© Предоставлено UPI Россия
Кадр из фильма "Ассистент звезды"
Версия "Дьявол носит Prada", только в мире музыки — фильм "Ассистент звезды".
Главная героиня Мэгги (Дакота Джонсон) с детства обожает шоу-бизнес и однажды (после долгого и упорного труда) становится ассистентом знаменитой певицы Грейс Дэвис (Трейси Эллис Росс). Когда-то она была на вершине славы, но сейчас, через десять лет после выхода последней пластинки, ездит по Штатам с одной и той же программой. Да, фанатов по-прежнему много, и Грейс собирает залы. Но потихоньку звезда выходит в тираж, сохраняя при этом звездные привычки.
Мэгги поначалу счастлива приносить диве кофе, салфетки, помогать менять гардероб. Но потом амбиции заявляют о себе: она хочет стать продюсером, а на должности ассистента ее слушать никто не хочет.
© Предоставлено UPI РоссияКадр из фильма "Ассистент звезды"
Кадр из фильма Ассистент звезды
1 из 3
Кадр из фильма "Ассистент звезды"
© Предоставлено UPI Россия
© Предоставлено UPI Россия

Фрагмент из фильма "Ассистент звезды"

Кадр из фильма Ассистент звезды
2 из 3

Фрагмент из фильма "Ассистент звезды"

© Предоставлено UPI Россия
© Предоставлено UPI Россия

Сцена из фильма "Ассистент звезды"

Кадр из фильма Ассистент звезды
3 из 3

Сцена из фильма "Ассистент звезды"

© Предоставлено UPI Россия
1 из 3
Кадр из фильма "Ассистент звезды"
© Предоставлено UPI Россия
2 из 3

Фрагмент из фильма "Ассистент звезды"

© Предоставлено UPI Россия
3 из 3

Сцена из фильма "Ассистент звезды"

© Предоставлено UPI Россия
Мэгги придется выкручиваться: она попытается убедить боссов студии, что способна на большее, и параллельно ищет новые таланты. Получилось духоподъемно, в стиле "американской мечты", как и задумывалось.

Шпионские игры

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Агент Ева"
Кадр из фильма Агент Ева
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Агент Ева"
Джессика Честейн продолжает эксплуатировать образ сильной женщины. На этот раз в шпионском триллере "Агент Ева".
После владелицы подпольного казино в "Большой игре" и акулы политики в "Опасной игре Слоун" Джессика стала агентом секретной организации. Своеобразной Наташей Романофф, которая путешествует по миру под прикрытием и устраняет тех, кого прикажут.
Как это часто бывает, прошлое у шпионки непростое: проблемы с запрещенными веществами, сложные отношения с семьей, с которой она почти не общается.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Честейн в фильме "Агент Ева"

Кадр из фильма Агент Ева
1 из 3

Честейн в фильме "Агент Ева"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Агент Ева"
Кадр из фильма Агент Ева
2 из 3
Кадр из фильма "Агент Ева"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Сцена из фильма "Агент Ева"

Кадр из фильма Агент Ева
3 из 3

Сцена из фильма "Агент Ева"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 3

Честейн в фильме "Агент Ева"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 3
Кадр из фильма "Агент Ева"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3

Сцена из фильма "Агент Ева"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
На одной из миссий что-то идет не так. По завершении агента Еву ее босс (Джон Малкович) отправляет в отпуск. На отдыхе героиня рефлексирует и решает прекратить сотрудничество с таинственной спецслужбой.
Но вскоре Ева понимает, что ее собственные коллеги начали на нее охоту. Один из них — с особым упорством (Колин Фаррелл).
Интересно, что перестрелок, погонь и драк в фильме, несмотря на жанр, не так уж много. Акцент режиссер Тейт Тейлор делает на драму и выяснение отношений. Если ищете кино на вечер, "Агент Ева" — хороший выбор.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Фаррелл в фильме "Агент Ева"

Кадр из фильма Агент Ева
1 из 2

Фаррелл в фильме "Агент Ева"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Агент Ева"
Кадр из фильма Агент Ева
2 из 2
Кадр из фильма "Агент Ева"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 2

Фаррелл в фильме "Агент Ева"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 2
Кадр из фильма "Агент Ева"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Телохранитель и музыкант

Российская премьера недели — романтический экшен с говорящим названием "Тень звезды". Про музыку, но в центре истории не ассистент, а знаменитость и его бодигард.
Популярный рэпер Илья со сценическим псевдонимом Нейм (Павел Прилучный) приезжает на гастроли в Санкт-Петербург. Фанаты с нетерпением ждут выступления, менеджеры и помощники готовят шоу. Внезапно на Илью совершают покушение, и только случайно ему удается остаться в живых.
© Фото : предоставлено Megogo StudiosНа съемках фильма "Тень звезды"
На съемках фильма Тень звезды
© Фото : предоставлено Megogo Studios
На съемках фильма "Тень звезды"
Менеджер нанимает рэперу охранника, которым оказывается девушка Саша. И хотя она профессионал, в мире рэпа все еще есть место клише и предубеждениям.
Да и Илье надо как-то примириться с фактом, что его будет оберегать девушка. Параллельно Саша ведет собственное расследование и пытается понять, кто заказал Нейма.
© Фото : предоставлено Megogo StudiosНа съемках фильма "Тень звезды"
На съемках фильма Тень звезды
1 из 4
На съемках фильма "Тень звезды"
© Фото : предоставлено Megogo Studios
© Фото : предоставлено Megogo Studios

Момент на съемках фильма "Тень звезды"

На съемках фильма Тень звезды
2 из 4

Момент на съемках фильма "Тень звезды"

© Фото : предоставлено Megogo Studios
© Фото : предоставлено Megogo Studios

Прилучный на съемках фильма "Тень звезды"

На съемках фильма Тень звезды
3 из 4

Прилучный на съемках фильма "Тень звезды"

© Фото : предоставлено Megogo Studios
© Фото : предоставлено Megogo StudiosНа съемках фильма "Тень звезды"
На съемках фильма Тень звезды
4 из 4
На съемках фильма "Тень звезды"
© Фото : предоставлено Megogo Studios
1 из 4
На съемках фильма "Тень звезды"
© Фото : предоставлено Megogo Studios
2 из 4

Момент на съемках фильма "Тень звезды"

© Фото : предоставлено Megogo Studios
3 из 4

Прилучный на съемках фильма "Тень звезды"

© Фото : предоставлено Megogo Studios
4 из 4
На съемках фильма "Тень звезды"
© Фото : предоставлено Megogo Studios
Автор слов и музыки ко всем композициям проекта — рэпер Нигатив. Он вместе с Прилучным исполнил главную песню — "Дай мне сил".

"В сцене съемки клипа на эту песню между Неймом и девушкой-телохранителем впервые возникают чувства, которые многим будут сильно мешать", — рассказывает Прилучный.

А сам Нигатив признается, что ему понятны переживания героя фильма.
"Мне знакомо состояние, когда теряешь уверенность в себе, начинаешь сомневаться в смысле всего происходящего, не знаешь, как поступить, — цитируют рэпера прокатчики. — Когда кажется, что уже нет никаких сил, и спасти может только что-то, что больше нас всех. Любовь".
Кадр из фильма В ожидании варваров
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Культуразвездыфильмы неделифильмычто посмотретьДжерард БатлерКино и сериалыЗнаменитостиДжон МалковичДжессика ЧестейнКолин ФарреллГренландия
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