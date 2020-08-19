https://ria.ru/20200819/1575941431.html

Кино недели. Павел Прилучный стал рэпером, а Джессика Честейн — шпионкой

На этой неделе в прокате фильмы о знаменитостях и их помощниках, перестрелках и падении кометы. Джерард Батлер напоминает о важности любви во время апокалипсиса РИА Новости, 19.08.2020

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На этой неделе в прокате фильмы о знаменитостях и их помощниках, перестрелках и падении кометы. Джерард Батлер напоминает о важности любви во время апокалипсиса в "Гренландии". Дакота Джонсон строит карьеру в музыкальной индустрии в "Ассистенте звезды", а Павел Прилучный исполняет рэп и спасается от покушений в российской премьере с похожим названием "Тень звезды". Джессика Честейн станет шпионкой и попытается всех обыграть в боевике "Агент Ева". О лучших фильмах недели — в материале РИА Новости.Батлер против кометыДжерард Батлер ("Призрак оперы", "300 спартанцев") снова спасает людей от опасности — на этот раз в экшен-триллере "Гренландия".Огромная комета приближается к Земле, и, естественно, человечество оказывается под угрозой гибели. Единственное безопасное место — Гренландия. Главный герой Джон (Батлер) должен помочь своей семье попасть туда, в то время как во всем мире творятся хаос и неразбериха.Но, по признанию актера, в итоге "Гренландия" — это фильм не о катастрофе, а о любви, поддержке, отношениях. И еще о понимании того, что действительно важно в жизни.Продюсировали картину создатели "Джона Уика", "Города воров" и "Битвы титанов". Так что в "Гренландии" много экшена, вдохновляющих диалогов и спецэффектов.Дива и ее помощникВерсия "Дьявол носит Prada", только в мире музыки — фильм "Ассистент звезды".Главная героиня Мэгги (Дакота Джонсон) с детства обожает шоу-бизнес и однажды (после долгого и упорного труда) становится ассистентом знаменитой певицы Грейс Дэвис (Трейси Эллис Росс). Когда-то она была на вершине славы, но сейчас, через десять лет после выхода последней пластинки, ездит по Штатам с одной и той же программой. Да, фанатов по-прежнему много, и Грейс собирает залы. Но потихоньку звезда выходит в тираж, сохраняя при этом звездные привычки.Мэгги поначалу счастлива приносить диве кофе, салфетки, помогать менять гардероб. Но потом амбиции заявляют о себе: она хочет стать продюсером, а на должности ассистента ее слушать никто не хочет.Мэгги придется выкручиваться: она попытается убедить боссов студии, что способна на большее, и параллельно ищет новые таланты. Получилось духоподъемно, в стиле "американской мечты", как и задумывалось.Шпионские игрыДжессика Честейн продолжает эксплуатировать образ сильной женщины. На этот раз в шпионском триллере "Агент Ева".После владелицы подпольного казино в "Большой игре" и акулы политики в "Опасной игре Слоун" Джессика стала агентом секретной организации. Своеобразной Наташей Романофф, которая путешествует по миру под прикрытием и устраняет тех, кого прикажут.Как это часто бывает, прошлое у шпионки непростое: проблемы с запрещенными веществами, сложные отношения с семьей, с которой она почти не общается. На одной из миссий что-то идет не так. По завершении агента Еву ее босс (Джон Малкович) отправляет в отпуск. На отдыхе героиня рефлексирует и решает прекратить сотрудничество с таинственной спецслужбой.Но вскоре Ева понимает, что ее собственные коллеги начали на нее охоту. Один из них — с особым упорством (Колин Фаррелл).Интересно, что перестрелок, погонь и драк в фильме, несмотря на жанр, не так уж много. Акцент режиссер Тейт Тейлор делает на драму и выяснение отношений. Если ищете кино на вечер, "Агент Ева" — хороший выбор.Телохранитель и музыкантРоссийская премьера недели — романтический экшен с говорящим названием "Тень звезды". Про музыку, но в центре истории не ассистент, а знаменитость и его бодигард.Популярный рэпер Илья со сценическим псевдонимом Нейм (Павел Прилучный) приезжает на гастроли в Санкт-Петербург. Фанаты с нетерпением ждут выступления, менеджеры и помощники готовят шоу. Внезапно на Илью совершают покушение, и только случайно ему удается остаться в живых.Менеджер нанимает рэперу охранника, которым оказывается девушка Саша. И хотя она профессионал, в мире рэпа все еще есть место клише и предубеждениям.Да и Илье надо как-то примириться с фактом, что его будет оберегать девушка. Параллельно Саша ведет собственное расследование и пытается понять, кто заказал Нейма.Автор слов и музыки ко всем композициям проекта — рэпер Нигатив. Он вместе с Прилучным исполнил главную песню — "Дай мне сил".А сам Нигатив признается, что ему понятны переживания героя фильма."Мне знакомо состояние, когда теряешь уверенность в себе, начинаешь сомневаться в смысле всего происходящего, не знаешь, как поступить, — цитируют рэпера прокатчики. — Когда кажется, что уже нет никаких сил, и спасти может только что-то, что больше нас всех. Любовь".

https://ria.ru/20200806/1575400249.html

гренландия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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