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Джордж Мартин возобновил работу над "Ветрами зимы"
Джордж Мартин в своем личном блоге рассказал о том, как продвигается работа над "Ветрами зимы". РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T04:09
2020-08-19T04:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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книги, джордж мартин, нью-мексико, санта-фе (сша)
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Джордж Мартин в своем личном блоге рассказал
о том, как продвигается работа над "Ветрами зимы".
"Я вновь вернулся в свою крепость одиночества, в свою горную хижину", — написал он, уточнив, что какое-то время провел с женой Пэррис в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), занимался разными накопившимися делами и готовился к виртуальному фестивалю научной фантастики CoNZealand.
"Но сейчас это все уже позади, я опять в горах, а, значит, снова в Весторосе, и продолжаю работать над "Ветрами зимы", — уточнил он.
Писатель также пояснил, что с ним трудится помощники. Они меняются каждые две недели, а перед началом смены отбывают дома двухнедельный карантин.
"Жизнь моя устроена очень скучно. Вряд ли ее можно вообще называть жизнью (…) Каждое утро я просыпаюсь и сразу сажусь за компьютер, а помощник приносит мне кофе, сок и иногда легкий завтрак. Потом я начинаю писать и продолжаю, пока не стемнеет. Иногда вечером я отвечаю на почту и звонки. (...) На закате я ужинаю, и мы смотрим телевизор или фильм. Иногда я читаю вместо этого. В любом случае перед сном я беру в руки книгу, и если она меня поглощает, могу читать полночи. Потом я засыпаю, а на следующий день все начинается снова", — написал Мартин.
Он редко видится с другими людьми помимо помощников, теряет счет дням, и иногда не знает, какой сейчас месяц. Однако, по его мнению, именно такая обстановка лучше всего подходит для работы над книгой.
Ранее писатель обещал фанатам закончить "Ветра зимы" до конца июля, но этого не произошло.