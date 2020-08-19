Джордж Мартин возобновил работу над "Ветрами зимы"

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Джордж Мартин в своем личном блоге Джордж Мартин в своем личном блоге рассказал о том, как продвигается работа над "Ветрами зимы".

"Я вновь вернулся в свою крепость одиночества, в свою горную хижину", — написал он, уточнив, что какое-то время провел с женой Пэррис в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), занимался разными накопившимися делами и готовился к виртуальному фестивалю научной фантастики CoNZealand.

"Но сейчас это все уже позади, я опять в горах, а, значит, снова в Весторосе, и продолжаю работать над "Ветрами зимы", — уточнил он.

Писатель также пояснил, что с ним трудится помощники. Они меняются каждые две недели, а перед началом смены отбывают дома двухнедельный карантин.

"Жизнь моя устроена очень скучно. Вряд ли ее можно вообще называть жизнью (…) Каждое утро я просыпаюсь и сразу сажусь за компьютер, а помощник приносит мне кофе, сок и иногда легкий завтрак. Потом я начинаю писать и продолжаю, пока не стемнеет. Иногда вечером я отвечаю на почту и звонки. (...) На закате я ужинаю, и мы смотрим телевизор или фильм. Иногда я читаю вместо этого. В любом случае перед сном я беру в руки книгу, и если она меня поглощает, могу читать полночи. Потом я засыпаю, а на следующий день все начинается снова", — написал Мартин.

Он редко видится с другими людьми помимо помощников, теряет счет дням, и иногда не знает, какой сейчас месяц. Однако, по его мнению, именно такая обстановка лучше всего подходит для работы над книгой.