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Искусство на дом: передвижные ДК колесят по стране
В этом году в российской глубинке можно все чаще встретить передвижные дома культуры — автоклубы. Они перемещаются по районам субъектов и доставляют искусство... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T08:00
2020-08-19T10:42
хорошие новости
хорошие новости
омская область
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>В этом году в российской глубинке можно все чаще встретить передвижные дома культуры — автоклубы. Они перемещаются по районам субъектов и доставляют искусство людям, которым не так-то просто доехать до Третьяковки или Эрмитажа. Например, в Омской области таких учреждений на базе грузовиков "Газон Некст" уже девять, сообщается на <a href="http://omskportal.ru/novost?id=/main/2020/08/17/01" target="_blank">сайте</a> правительства региона.Автоклубы поставляют в регионы по нацпрограмме "Культура". Эти машины могут за несколько часов превратиться в сцену три на пять метров для концерта или кинопоказа, на борту есть световое и звуковое оборудование, электрогенератор и даже помещение для костюмов и реквизита. Грузовики "Газон" оптимально подходят для таких мероприятий: они достаточно вместительные и мощные, чтобы довезти радость по бездорожью в любое время года.Когда новые машины распределяют между районами, водители и мастера сцены проходят обучение. Оборудование автоклубов несложное, поэтому часто водители сами устанавливают сцену и "дают концерт", им только бывает нужна физическая помощь, чтобы установить оборудование.В 2019 году, по данным Министерства культуры Омской области, при участи передвижных ДК прошло около 100 мероприятий, которые посетило более семи тысяч человек. В этом году из-за пандемии мероприятия пришлось адаптировать."Автоклубы служили как радиомашины, они ездили по населенным пунктам, транслировали радиогазеты, военную музыку, чтобы не собирать людей в одном месте. Или делали выезды к ветеранам, живущим в далеких населенных пунктах. Они останавливались у окон ветеранов, а артисты на сцене устраивали мини-концерт", – рассказала пресс-секретарь Министерства культуры Омской области Светлана Саликова.Специалисты готовят мероприятия для разных возрастов. Для детей актеры играют театрализованные представления "Пиратские ПриКЛЮЧения", "Как Умейка и Всезнайка Маше помогли" и многие другие спектакли, а взрослым показывают кино или устраивают концерты. В прошлом году передвижные ДК привозили фильмы в рамках акций "День кино" и "Ночь искусств"."У нас в деревне очень много детей, а клуб закрыт. Ребята с нетерпением ждут приезда артистов, чтобы поучаствовать в игровых программах и хоть как-то разнообразить свой досуг. У многих нет возможности съездить в Омск или в район, чтобы сходить в кинотеатр, так как мы живем далеко. Но благодаря автоклубу и его техническим возможностям любимые мультфильмы и кино детки могут посмотреть на месте, причем совершенно бесплатно", — приводит Минкульт слова жительницы села Красный Восток Елены Соловьевой.Автомобили продолжат поступать в регионы России до 2024 года.
https://ria.ru/20200430/1570780669.html
омская область
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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хорошие новости, омская область

Искусство на дом: передвижные ДК колесят по стране

08:00 19.08.2020 (обновлено: 10:42 19.08.2020)
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© Портал Правительства Омской областиМногофункциональный передвижной культурный центр
Многофункциональный передвижной культурный центр
© Портал Правительства Омской области
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В этом году в российской глубинке можно все чаще встретить передвижные дома культуры — автоклубы. Они перемещаются по районам субъектов и доставляют искусство людям, которым не так-то просто доехать до Третьяковки или Эрмитажа. Например, в Омской области таких учреждений на базе грузовиков "Газон Некст" уже девять, сообщается на сайте правительства региона.
Автоклубы поставляют в регионы по нацпрограмме "Культура". Эти машины могут за несколько часов превратиться в сцену три на пять метров для концерта или кинопоказа, на борту есть световое и звуковое оборудование, электрогенератор и даже помещение для костюмов и реквизита. Грузовики "Газон" оптимально подходят для таких мероприятий: они достаточно вместительные и мощные, чтобы довезти радость по бездорожью в любое время года.
Когда новые машины распределяют между районами, водители и мастера сцены проходят обучение. Оборудование автоклубов несложное, поэтому часто водители сами устанавливают сцену и "дают концерт", им только бывает нужна физическая помощь, чтобы установить оборудование.
В 2019 году, по данным Министерства культуры Омской области, при участи передвижных ДК прошло около 100 мероприятий, которые посетило более семи тысяч человек. В этом году из-за пандемии мероприятия пришлось адаптировать.
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"Автоклубы служили как радиомашины, они ездили по населенным пунктам, транслировали радиогазеты, военную музыку, чтобы не собирать людей в одном месте. Или делали выезды к ветеранам, живущим в далеких населенных пунктах. Они останавливались у окон ветеранов, а артисты на сцене устраивали мини-концерт", – рассказала пресс-секретарь Министерства культуры Омской области Светлана Саликова.
Специалисты готовят мероприятия для разных возрастов. Для детей актеры играют театрализованные представления "Пиратские ПриКЛЮЧения", "Как Умейка и Всезнайка Маше помогли" и многие другие спектакли, а взрослым показывают кино или устраивают концерты. В прошлом году передвижные ДК привозили фильмы в рамках акций "День кино" и "Ночь искусств".
"У нас в деревне очень много детей, а клуб закрыт. Ребята с нетерпением ждут приезда артистов, чтобы поучаствовать в игровых программах и хоть как-то разнообразить свой досуг. У многих нет возможности съездить в Омск или в район, чтобы сходить в кинотеатр, так как мы живем далеко. Но благодаря автоклубу и его техническим возможностям любимые мультфильмы и кино детки могут посмотреть на месте, причем совершенно бесплатно", — приводит Минкульт слова жительницы села Красный Восток Елены Соловьевой.
Автомобили продолжат поступать в регионы России до 2024 года.
1610121
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Хорошие новостиХорошие новостиОмская область
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