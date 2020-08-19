"Чупа-Чупс": Яну Рудковскую раскритиковали в Сети за странный наряд

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская разместила в инстаграме видео, сделанное на фоне старого подъезда, на котором позирует в ярком мини-платье с пышными рукавами.

"Приехала на день рождения к подруге, а тут такой аутентичный подъездик, как в детстве в советское время. Мимо пройти не смогла, решила запечатлеть", — написала Рудковская.

Однако ни подпись к снимку, ни странный образ продюсера не впечатлил большинство пользователей соцсети.

"Платье ну прямо сказать увеличивает плечи. Чупа-чупс", — прокомментировала evgeniya1980.30.12.

"Такая мадам и такой подъезд!" — подчеркнула dubizc.

"Яна, когда уже вы начнете одеваться по возрасту? Кто же у вас стилист? Меняйте срочно. Или, если это ваши задумки, можно получить образование по стилю, а то ужас ужасный, — считает yyk56.

"Где вы находите такие наряды?", — поинтересовалась tanya_tripletsmom_co.

"Ох, уж эта мода! Не обижайтесь, но как баба на чайнике", — написала tata310772.