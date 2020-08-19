https://ria.ru/20200819/1575931236.html
"Чупа-Чупс": Яну Рудковскую раскритиковали в Сети за странный наряд
Продюсер Яна Рудковская разместила в инстаграме видео, сделанное на фоне старого подъезда, на котором позирует в ярком мини-платье с пышными рукавами. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T00:23
2020-08-19T00:23
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, яна рудковская
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская разместила в инстаграме видео, сделанное на фоне старого подъезда, на котором позирует в ярком мини-платье с пышными рукавами.
"Приехала на день рождения к подруге, а тут такой аутентичный подъездик, как в детстве в советское время. Мимо пройти не смогла, решила запечатлеть", — написала Рудковская.
Однако ни подпись к снимку, ни странный образ продюсера не впечатлил большинство пользователей соцсети.
"Платье ну прямо сказать увеличивает плечи. Чупа-чупс", — прокомментировала evgeniya1980.30.12.
"Такая мадам и такой подъезд!" — подчеркнула dubizc.
"Яна, когда уже вы начнете одеваться по возрасту? Кто же у вас стилист? Меняйте срочно. Или, если это ваши задумки, можно получить образование по стилю, а то ужас ужасный, — считает yyk56.
"Где вы находите такие наряды?", — поинтересовалась tanya_tripletsmom_co.
"Ох, уж эта мода! Не обижайтесь, но как баба на чайнике", — написала tata310772.
Яна Рудковская никак не отреагировала на негативные комментарии пользователей. Тем более, что продюсера часто критикуют за выбор одежды и стиль.