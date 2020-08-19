https://ria.ru/20200819/1575929297.html
Стало известно, когда покажут последние эпизоды "Сверхъестественного"
Финальные семь эпизодов сериала "Сверхъестественное" покажут осенью на телеканале CW, сообщает THR. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T02:52
2020-08-19T02:52
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости
. Финальные семь эпизодов сериала "Сверхъестественное" покажут осенью на телеканале CW, сообщает
THR.
Последние серии начнут показывать 8 октября и закончат 19 ноября. Завершающему эпизоду будет предшествовать ретроспективный показ отрывков шоу.
Для CW “Cверхъестественное" – самый длинный сериал.
Съемки его 15-го и последнего сезона прервала пандемия коронавируса. Команде осталось закончить работу над четырьмя и доснять еще три эпизода шоу. Ожидается, что съемочный процесс возобновится в конце месяца.
Премьера проекта состоялась 13 сентября 2005 года. Его создатель и шоураннер первых пяти сезонов – Эрик Крипке.
В центре сюжета – два брата (их играют Джаред Падалеки и Дженсен Эклс), они путешествуют по США и расследуют паранормальные явления, в основе которых лежат городские легенды и фольклор.