Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200819/1575929297.html
Стало известно, когда покажут последние эпизоды "Сверхъестественного"
Финальные семь эпизодов сериала "Сверхъестественное" покажут осенью на телеканале CW, сообщает THR. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T02:52
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575928215_0:22:880:518_1400x0_80_0_0_d6593b18261d31b53507483f559c52c6.jpg
https://ria.ru/20200818/1575879599.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575928215_0:22:880:518_1400x0_80_0_0_d6593b18261d31b53507483f559c52c6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575928215_44:0:825:586_1400x0_80_0_0_6fad5324de725af5af0a8bc17fb96129.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575928215_152:0:738:586_1400x0_80_0_0_eff535289ee4cb93cd1392c03da193aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры

Стало известно, когда покажут последние эпизоды "Сверхъестественного"

02:52 19.08.2020
160
© Kripke Enterprises (2005-...)Кадр из сериала "Сверхъестественное"
Кадр из сериала Сверхъестественное
© Kripke Enterprises (2005-...)
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Финальные семь эпизодов сериала "Сверхъестественное" покажут осенью на телеканале CW, сообщает THR.
Последние серии начнут показывать 8 октября и закончат 19 ноября. Завершающему эпизоду будет предшествовать ретроспективный показ отрывков шоу.
Для CW “Cверхъестественное" – самый длинный сериал.
Съемки его 15-го и последнего сезона прервала пандемия коронавируса. Команде осталось закончить работу над четырьмя и доснять еще три эпизода шоу. Ожидается, что съемочный процесс возобновится в конце месяца.
Премьера проекта состоялась 13 сентября 2005 года. Его создатель и шоураннер первых пяти сезонов – Эрик Крипке.
В центре сюжета – два брата (их играют Джаред Падалеки и Дженсен Эклс), они путешествуют по США и расследуют паранормальные явления, в основе которых лежат городские легенды и фольклор.
Скриншот сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Вчера, 02:43Культура
В Сети появился тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
000000
КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Национальный парк «Нечкинский» в Удмуртии отмечает юбилей
Малообеспеченные жители Удмуртии получили 160 миллионов по соцконтрактам
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него "символический" рубль
Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
Храм Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Более 40 тонн фруктов привезут к Главному военному храму на ярмарку
Продюсер Яна Рудковская
"Чупа-Чупс": Яну Рудковскую раскритиковали в Сети за странный наряд
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова
Молоток в зале судебных заседаний
Пьяная россиянка допустила гибель своих детей и получила приговор
Проект Kowagarasetai
В Японии создали первый в мире аттракцион ужасов для автомобилистов
Светлана Тихановская
Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
Невеста
Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
Работы по уничтожению борщевика
Москвич дотронулся до борщевика и умер
Автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
Раскрыты детали смерти петербуржца, которого якобы не пустили в больницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния