Стало известно, когда покажут последние эпизоды "Сверхъестественного"

Съемки его 15-го и последнего сезона прервала пандемия коронавируса. Команде осталось закончить работу над четырьмя и доснять еще три эпизода шоу. Ожидается, что съемочный процесс возобновится в конце месяца.

В центре сюжета – два брата (их играют Джаред Падалеки и Дженсен Эклс), они путешествуют по США и расследуют паранормальные явления, в основе которых лежат городские легенды и фольклор.