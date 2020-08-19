https://ria.ru/20200819/1575929203.html
Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся ради нового онлайн-проекта
СМИ узнали, актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон согласились принять участие в онлайн-чтении молодежной комедии 1982-го года Fast Times at... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T05:57
2020-08-19T05:57
2020-08-19T06:01
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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> СМИ узнали, актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон согласились принять участие в онлайн-чтении молодежной комедии 1982-го года Fast Times at Ridgemont High ("Беспечные времена в "Риджмонт Хай"), <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/brad-pitt-jennifer-aniston-reunite-22538075" target="_blank">сообщает</a> Mirror. По информации издания, проект организовал Шон Пенн, чтобы собрать деньги на благотворительность. В ленте, которую сняла Эми Хекерлинг, он исполнял одну из главных ролей. В онлайн-чтении согласились поучаствовать: Джимми Киммел, Морган Фримен, Шайа Лабаф, Мэттью Макконахи и Джулия Робертс. Кто и кого сыграет выяснится в день эфира, который состоится в эту пятницу (20 августа) на Facebook, TikTok и в других социальных сетях.Для Брэда Питта и Дженнифер Энистон это сотрудничество станет первым, после того, как они развелись в 2005-м году. Как известно, в 2001-м году актеры вместе появились на экране в эпизоде комедийного сериала "Друзья". Тогда лауреат премии "Оскар" сыграл одноклассника героини Энистон (Рэйчел Грин).
https://ria.ru/20200416/1570140745.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дженнифер энистон, мэттью макконахи, шон пенн, брэд питт (уильям бредли)
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
СМИ узнали, актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон согласились принять участие в онлайн-чтении молодежной комедии 1982-го года Fast Times at Ridgemont High ("Беспечные времена в "Риджмонт Хай"), сообщает
Mirror.
По информации издания, проект организовал Шон Пенн, чтобы собрать деньги на благотворительность. В ленте, которую сняла Эми Хекерлинг, он исполнял одну из главных ролей.
В онлайн-чтении согласились поучаствовать: Джимми Киммел, Морган Фримен, Шайа Лабаф, Мэттью Макконахи и Джулия Робертс. Кто и кого сыграет выяснится в день эфира, который состоится в эту пятницу (20 августа) на Facebook, TikTok и в других социальных сетях.
Для Брэда Питта и Дженнифер Энистон это сотрудничество станет первым, после того, как они развелись в 2005-м году.
Как известно, в 2001-м году актеры вместе появились на экране в эпизоде комедийного сериала "Друзья". Тогда лауреат премии "Оскар" сыграл одноклассника героини Энистон (Рэйчел Грин).