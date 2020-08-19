Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200819/1575929203.html
Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся ради нового онлайн-проекта
СМИ узнали, актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон согласились принять участие в онлайн-чтении молодежной комедии 1982-го года Fast Times at... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T05:57
2020-08-19T06:01
кино и сериалы
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
дженнифер энистон
мэттью макконахи
шон пенн
брэд питт (уильям бредли)
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575929940_0:85:1888:1147_1400x0_80_0_0_8374bdb59d10a34822fd6c3eaa9869d7.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> СМИ узнали, актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон согласились принять участие в онлайн-чтении молодежной комедии 1982-го года Fast Times at Ridgemont High ("Беспечные времена в "Риджмонт Хай"), <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/brad-pitt-jennifer-aniston-reunite-22538075" target="_blank">сообщает</a> Mirror. По информации издания, проект организовал Шон Пенн, чтобы собрать деньги на благотворительность. В ленте, которую сняла Эми Хекерлинг, он исполнял одну из главных ролей. В онлайн-чтении согласились поучаствовать: Джимми Киммел, Морган Фримен, Шайа Лабаф, Мэттью Макконахи и Джулия Робертс. Кто и кого сыграет выяснится в день эфира, который состоится в эту пятницу (20 августа) на Facebook, TikTok и в других социальных сетях.Для Брэда Питта и Дженнифер Энистон это сотрудничество станет первым, после того, как они развелись в 2005-м году. Как известно, в 2001-м году актеры вместе появились на экране в эпизоде комедийного сериала "Друзья". Тогда лауреат премии "Оскар" сыграл одноклассника героини Энистон (Рэйчел Грин).
https://ria.ru/20200416/1570140745.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575929940_0:0:1792:1344_1400x0_80_0_0_5d14feba62bcad0f06475e81d2801590.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дженнифер энистон, мэттью макконахи, шон пенн, брэд питт (уильям бредли)

Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся ради нового онлайн-проекта

05:57 19.08.2020 (обновлено: 06:01 19.08.2020)
544
© AFP 2020 / Francois GuillotБрэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
© AFP 2020 / Francois Guillot
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. СМИ узнали, актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон согласились принять участие в онлайн-чтении молодежной комедии 1982-го года Fast Times at Ridgemont High ("Беспечные времена в "Риджмонт Хай"), сообщает Mirror.
По информации издания, проект организовал Шон Пенн, чтобы собрать деньги на благотворительность. В ленте, которую сняла Эми Хекерлинг, он исполнял одну из главных ролей.
В онлайн-чтении согласились поучаствовать: Джимми Киммел, Морган Фримен, Шайа Лабаф, Мэттью Макконахи и Джулия Робертс. Кто и кого сыграет выяснится в день эфира, который состоится в эту пятницу (20 августа) на Facebook, TikTok и в других социальных сетях.
Для Брэда Питта и Дженнифер Энистон это сотрудничество станет первым, после того, как они развелись в 2005-м году.
Как известно, в 2001-м году актеры вместе появились на экране в эпизоде комедийного сериала "Друзья". Тогда лауреат премии "Оскар" сыграл одноклассника героини Энистон (Рэйчел Грин).
Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс
16 апреля, 23:13Культура
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк удивили пользователей Сети
000003
КультураКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыДженнифер ЭнистонМэттью МакКонахиШон ПеннБрэд Питт (Уильям Бредли)
Рекомендуем
Константин Ивлев и Валерия Куденкова
Повар Константин Ивлев впервые рассказал об отношениях с новой девушкой
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры
Бывший "любовник" Волочковой потребовал от нее 130 миллионов рублей
Скриншот видеоклипа Ани Лорак Твоей любимой
Ани Лорак хочет стать "Твоей любимой" в новом клипе
Кадр из фильма Матрица
Лоуренс Фишберн объяснил, почему Морфеуса не будет в "Матрице 4"
Продюсер Яна Рудковская
"Чупа-Чупс": Яну Рудковскую раскритиковали в Сети за странный наряд
Писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин возобновил работу над "Ветрами зимы"
Российский певец Влад Топалов на концерте в Луганске. 11.08.2018
Влад Топалов попал в аварию
Певица Светлана Лобода
Лобода потрясла пользователей знанием школьной программы и купальником
Ольга Бузова х Джаро & Ханза - Mira me Bebe
Новый клип Бузовой меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров
Актриса Роуз Макгоуэн
"Зачарованная" обвинила известного режиссера в домогательствах
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
Певица Мэрайя Кэри во время выступления в Радио-Сити Мюзик Холл. Нью-Йорк, США
Мэрайя Кэри анонсировала выход нового альбома
Родственники с пациентом в больнице
Раскрыты детали истории с "ожившей" в курском морге пациенткой
Кадр из фильма Агент Ева
Кино недели. Павел Прилучный стал рэпером, а Джессика Честейн — шпионкой
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы На-на Бари Алибасов
Алибасов и Федосеева-Шукшина разводятся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
00:46Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Лента новостейМолния