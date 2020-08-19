https://ria.ru/20200819/1575929203.html

Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся ради нового онлайн-проекта

СМИ узнали, актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон согласились принять участие в онлайн-чтении молодежной комедии 1982-го года Fast Times at... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T05:57

2020-08-19T05:57

2020-08-19T06:01

кино и сериалы

новости культуры

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

дженнифер энистон

мэттью макконахи

шон пенн

брэд питт (уильям бредли)

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575929940_0:85:1888:1147_1400x0_80_0_0_8374bdb59d10a34822fd6c3eaa9869d7.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> СМИ узнали, актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон согласились принять участие в онлайн-чтении молодежной комедии 1982-го года Fast Times at Ridgemont High ("Беспечные времена в "Риджмонт Хай"), <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/brad-pitt-jennifer-aniston-reunite-22538075" target="_blank">сообщает</a> Mirror. По информации издания, проект организовал Шон Пенн, чтобы собрать деньги на благотворительность. В ленте, которую сняла Эми Хекерлинг, он исполнял одну из главных ролей. В онлайн-чтении согласились поучаствовать: Джимми Киммел, Морган Фримен, Шайа Лабаф, Мэттью Макконахи и Джулия Робертс. Кто и кого сыграет выяснится в день эфира, который состоится в эту пятницу (20 августа) на Facebook, TikTok и в других социальных сетях.Для Брэда Питта и Дженнифер Энистон это сотрудничество станет первым, после того, как они развелись в 2005-м году. Как известно, в 2001-м году актеры вместе появились на экране в эпизоде комедийного сериала "Друзья". Тогда лауреат премии "Оскар" сыграл одноклассника героини Энистон (Рэйчел Грин).

https://ria.ru/20200416/1570140745.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дженнифер энистон, мэттью макконахи, шон пенн, брэд питт (уильям бредли)