https://ria.ru/20200819/1575880754.html

В Бурятии запустили линию косметики и продуктов из рогов оленя

Линейку продукции из пантов марала — благородного оленя — запустили в Бурятии. Пока в нее входят восемь позиций из рогов, срезанных в июле этого года: сухие... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:00

2020-08-19T10:31

хорошие новости

хорошие новости

республика бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575880952_0:25:1500:869_1400x0_80_0_0_0a7f715cd85b66bbe14069dd7cb45d5f.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>Линейку продукции из пантов марала — благородного оленя — запустили в Бурятии. Пока в нее входят восемь позиций из рогов, срезанных в июле этого года: сухие бальзамы для мужчин и женщин, пантогематоген жидкий и сухой, панты маралов в гранулах, мед и пантовые ванны.Продажа уникальной продукции производится под брендом "Саянский марал" через аккаунт в Instagram. В ближайшее время представленная линейка появится и на специальном сайте в интернете.Производство пантов организовано на территории фермерского хозяйства Николая Сыбенова. Три года назад в рамках государственной программы по поддержке семейных животноводческих ферм он получил десять миллионов рублей на создание мараловодческой фермы в Тунке. На эти средства были построены производственные помещения, завезен скот из Алтая в количестве 65 голов маралов, а сама ферма разрослась до 64 гектаров."Нам нужно понять, в какой пропорции и в каких объемах нужны заказы. Позже мы планируем выйти на массовый рынок Улан-Удэ. Сейчас также ведем переговоры по поставкам в Иркутск, Москву. Пробная партия отправлена в Корею и Америку", — отметил инициатор проекта, руководитель мараловой фермы Булат Гармаев.

1

республика бурятия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, республика бурятия