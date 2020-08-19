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В Бурятии запустили линию косметики и продуктов из рогов оленя
Линейку продукции из пантов марала — благородного оленя — запустили в Бурятии. Пока в нее входят восемь позиций из рогов, срезанных в июле этого года: сухие... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T08:00
2020-08-19T10:31
хорошие новости
хорошие новости
республика бурятия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>Линейку продукции из пантов марала — благородного оленя — запустили в Бурятии. Пока в нее входят восемь позиций из рогов, срезанных в июле этого года: сухие бальзамы для мужчин и женщин, пантогематоген жидкий и сухой, панты маралов в гранулах, мед и пантовые ванны.Продажа уникальной продукции производится под брендом "Саянский марал" через аккаунт в Instagram. В ближайшее время представленная линейка появится и на специальном сайте в интернете.Производство пантов организовано на территории фермерского хозяйства Николая Сыбенова. Три года назад в рамках государственной программы по поддержке семейных животноводческих ферм он получил десять миллионов рублей на создание мараловодческой фермы в Тунке. На эти средства были построены производственные помещения, завезен скот из Алтая в количестве 65 голов маралов, а сама ферма разрослась до 64 гектаров."Нам нужно понять, в какой пропорции и в каких объемах нужны заказы. Позже мы планируем выйти на массовый рынок Улан-Удэ. Сейчас также ведем переговоры по поставкам в Иркутск, Москву. Пробная партия отправлена в Корею и Америку", — отметил инициатор проекта, руководитель мараловой фермы Булат Гармаев.
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республика бурятия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
хорошие новости, республика бурятия

В Бурятии запустили линию косметики и продуктов из рогов оленя

08:00 19.08.2020 (обновлено: 10:31 19.08.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевМарал в загоне мараловедческой фермы
Марал в загоне мараловедческой фермы
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Линейку продукции из пантов марала — благородного оленя — запустили в Бурятии. Пока в нее входят восемь позиций из рогов, срезанных в июле этого года: сухие бальзамы для мужчин и женщин, пантогематоген жидкий и сухой, панты маралов в гранулах, мед и пантовые ванны.

Панты марала — это молодые, еще не окостеневшие, покрытые короткой шерстью и кожей рога. За счет наличия в рогах огромного количества микроэлементов — железа, цинка, кальция, меди, марганца и аминокислот — продукция на основе пантов обладает общеукрепляющими, тонизирующими, антистрессовыми, противовоспалительными, успокаивающими, регенераторными свойствами. Кроме того, она повышает физическую и умственную работоспособность и улучшает состав крови", — сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Бурятии.

Продажа уникальной продукции производится под брендом "Саянский марал" через аккаунт в Instagram. В ближайшее время представленная линейка появится и на специальном сайте в интернете.
Производство пантов организовано на территории фермерского хозяйства Николая Сыбенова. Три года назад в рамках государственной программы по поддержке семейных животноводческих ферм он получил десять миллионов рублей на создание мараловодческой фермы в Тунке. На эти средства были построены производственные помещения, завезен скот из Алтая в количестве 65 голов маралов, а сама ферма разрослась до 64 гектаров.
"Нам нужно понять, в какой пропорции и в каких объемах нужны заказы. Позже мы планируем выйти на массовый рынок Улан-Удэ. Сейчас также ведем переговоры по поставкам в Иркутск, Москву. Пробная партия отправлена в Корею и Америку", — отметил инициатор проекта, руководитель мараловой фермы Булат Гармаев.
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика Бурятия
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