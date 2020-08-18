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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575961275.html
В центре Минска прошла акция оппозиции
Несанкционированная акция оппозиции на площади Независимости в центре Минска завершилась, люди разошлись, осталось несколько десятков, передает корреспондент... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T23:56
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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минск, белоруссия, в мире

В центре Минска прошла акция оппозиции

23:56 18.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Несанкционированная акция оппозиции на площади Независимости в центре Минска завершилась, люди разошлись, осталось несколько десятков, передает корреспондент РИА Новости.
К настоящему времени у Дома правительства находится несколько десятков молодых людей, они сконцентрировались у памятника Ленину, некоторые рисуют плакаты.
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За ограждением, которое отделяет протестующих от площадки у входов в Дом правительства прохаживается сотрудник милиции. В той части здания, где размещается Совет министров Белоруссии, горит свет в нескольких кабинетах. По площади также прогуливаются случайные прохожие.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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