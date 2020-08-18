Власти Гродно выполнили требования протестующих

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской , местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.

"Гродненский городской исполнительный комитет на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий Гродно , представителей демократической общественности Гродно, политических партий … сообщает: создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении на сайте исполкома.

По его данным, с учетом этого в ранее принятое местными властями решение "Об определении мест для проведения массовых мероприятий в городе Гродно" внесены изменения, разрешено проводить их на площади Ленина и площади Советской.

Кроме того, Гродненским областным советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел, а руководством местного управления внутренних дел гражданам "принесены публичные извинения", говорится в сообщении.

Там также отмечается, что, по сообщению УВД, по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, а о результатах проверок заинтересованные будут проинформированы. В сообщении подчеркивается, что задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены.

Кроме того, в горисполкоме сообщили, что приняты меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке, эта информация во вторник была доведена чиновниками руководителям предприятий города. "Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе … (власти – ред.) готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия города Гродно", - говорится в сообщении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.