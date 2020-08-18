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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575961127.html
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T23:40
протесты в белоруссии
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в мире
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Понеслось. Вангую, следующим будет требование об ограничении использования русского языка.
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Что-то захотелось мне чтобы белорусы построили у себя демократию и к нам с голой дупой в Ленинград, дворниками на заработки...Мы азиатов уберем, а их возьмем..Ну если не пожелают в Россию работать. То в Европу мыть унитазы и зады старым и больным европейцам...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
гродно, белоруссия, в мире

Власти Гродно выполнили требования протестующих

23:40 18.08.2020
39345
© SputnikВ Гродно завершился многотысячный митинг
В Гродно завершился многотысячный митинг
© Sputnik
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
"Гродненский городской исполнительный комитет на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий Гродно, представителей демократической общественности Гродно, политических партий … сообщает: создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении на сайте исполкома.
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По его данным, с учетом этого в ранее принятое местными властями решение "Об определении мест для проведения массовых мероприятий в городе Гродно" внесены изменения, разрешено проводить их на площади Ленина и площади Советской.
Кроме того, Гродненским областным советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел, а руководством местного управления внутренних дел гражданам "принесены публичные извинения", говорится в сообщении.
Там также отмечается, что, по сообщению УВД, по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, а о результатах проверок заинтересованные будут проинформированы. В сообщении подчеркивается, что задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены.
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Кроме того, в горисполкоме сообщили, что приняты меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке, эта информация во вторник была доведена чиновниками руководителям предприятий города. "Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе … (власти – ред.) готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия города Гродно", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Понеслось. Вангую, следующим будет требование об ограничении использования русского языка.
18 августа, 23:53
Alex Montie
15550148125
Что-то захотелось мне чтобы белорусы построили у себя демократию и к нам с голой дупой в Ленинград, дворниками на заработки...Мы азиатов уберем, а их возьмем..Ну если не пожелают в Россию работать. То в Европу мыть унитазы и зады старым и больным европейцам...
19 августа, 00:02
Деда Паша
1591105178
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