Власти Гродно выполнили требования протестующих

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
"Гродненский городской исполнительный комитет на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий Гродно, представителей демократической общественности Гродно, политических партий … сообщает: создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении на сайте исполкома.
По его данным, с учетом этого в ранее принятое местными властями решение "Об определении мест для проведения массовых мероприятий в городе Гродно" внесены изменения, разрешено проводить их на площади Ленина и площади Советской.
Кроме того, Гродненским областным советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел, а руководством местного управления внутренних дел гражданам "принесены публичные извинения", говорится в сообщении.
Там также отмечается, что, по сообщению УВД, по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, а о результатах проверок заинтересованные будут проинформированы. В сообщении подчеркивается, что задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены.
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Кроме того, в горисполкоме сообщили, что приняты меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке, эта информация во вторник была доведена чиновниками руководителям предприятий города. "Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе … (власти – ред.) готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия города Гродно", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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