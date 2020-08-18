https://ria.ru/20200818/1575960964.html
СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл "козырь", о котором говорил до начала судебных заседаний, сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T23:26
2020-08-19T00:04
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200808/1575505720.html
https://ria.ru/20200818/1575947388.html
Арсений Новиков
Мошенник это а не адвокат. На этого тайного сведетеля, найдется десяток не тайных, которые скажут что за рулём был Ефремов.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
раскрыл "козырь", о котором говорил до начала судебных заседаний, сообщила "Комсомольская правда".
Как отмечает издание, им оказался тайный свидетель, который, по словам адвоката, сможет доказать невиновность его подзащитного
"Мы просим дать нам один перерыва, чтобы мы могли представить свои доказательства", — обратился он к судье.
Он пояснил, что свидетелю, которым оказалась Софья Кругликова
, нужен один день, чтобы добраться в Москву.
После этого, как сообщал корреспондент РИА Новости, слово взял сам Ефремов.
"Софья — моя жена, у нас трое детей. Нам не с кем их оставить", — заявил артист.
Суд принял решение назначить следующее заседание на 10 часов утра 19 августа.
Смертельное ДТП с участием Ефремова
По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.