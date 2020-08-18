СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова

Как отмечает издание, им оказался тайный свидетель, который, по словам адвоката, сможет доказать невиновность его подзащитного

"Мы просим дать нам один перерыва, чтобы мы могли представить свои доказательства", — обратился он к судье.

Он пояснил, что свидетелю, которым оказалась Софья Кругликова , нужен один день, чтобы добраться в Москву.

После этого, как сообщал корреспондент РИА Новости, слово взял сам Ефремов.

"Софья — моя жена, у нас трое детей. Нам не с кем их оставить", — заявил артист.

Суд принял решение назначить следующее заседание на 10 часов утра 19 августа.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.