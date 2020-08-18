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https://ria.ru/20200818/1575960964.html
СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл "козырь", о котором говорил до начала судебных заседаний, сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-19T00:04
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200808/1575505720.html
https://ria.ru/20200818/1575947388.html
Мошенник это а не адвокат. На этого тайного сведетеля, найдется десяток не тайных, которые скажут что за рулём был Ефремов.
14
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575928012_0:67:3075:1796_1400x0_80_0_0_4bfd2e38beb424911b9024273ce2db42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, михаил ефремов, происшествия

СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова

23:26 18.08.2020 (обновлено: 00:04 19.08.2020)
5449
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл "козырь", о котором говорил до начала судебных заседаний, сообщила "Комсомольская правда".
Как отмечает издание, им оказался тайный свидетель, который, по словам адвоката, сможет доказать невиновность его подзащитного
Фото документа о состоянии здоровья артиста Ефремова, опубликованное РЕН ТВ
Вчера, 18:47
Выяснилось, с каким диагнозом на самом деле Ефремов попал в больницу
"Мы просим дать нам один перерыва, чтобы мы могли представить свои доказательства", — обратился он к судье.
Он пояснил, что свидетелю, которым оказалась Софья Кругликова, нужен один день, чтобы добраться в Москву.
После этого, как сообщал корреспондент РИА Новости, слово взял сам Ефремов.
"Софья — моя жена, у нас трое детей. Нам не с кем их оставить", — заявил артист.
Суд принял решение назначить следующее заседание на 10 часов утра 19 августа.
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
8 августа, 08:00
Адвокат Ефремова раскрывает глубины

Смертельное ДТП с участием Ефремова

По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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210315428
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваСофья КругликоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Мошенник это а не адвокат. На этого тайного сведетеля, найдется десяток не тайных, которые скажут что за рулём был Ефремов.
18 августа, 23:30
Арсений Новиков
1400000
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