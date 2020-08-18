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https://ria.ru/20200818/1575960912.html
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Ещё 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4687, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T23:15
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

23:13 18.08.2020 (обновлено: 23:15 18.08.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ещё 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4687, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось об 11 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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