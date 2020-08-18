https://ria.ru/20200818/1575960912.html
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Ещё 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4687, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T23:13
2020-08-18T23:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество