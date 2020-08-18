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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575960604.html
В Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии
Совет безопасности ООН по инициативе США и Эстонии рассмотрел вопрос о ситуации в Белоруссии и ее воздействии на мир и безопасность в Европе, сообщила во... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T22:50
протесты в белоруссии
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https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Вот лицемеры, а когда в 14 году киевские власти применили против населения Донецка и Луганска не резиновые пули, а вполне смертоубийственные, ООН даже не почесался.
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эстония
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
эстония, белоруссия, оон, сша, в мире

В Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии

22:49 18.08.2020 (обновлено: 22:50 18.08.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Совет безопасности ООН по инициативе США и Эстонии рассмотрел вопрос о ситуации в Белоруссии и ее воздействии на мир и безопасность в Европе, сообщила во вторник пресс-служба эстонского МИД.
Эстония инициировала обсуждение ситуации в Белоруссии как непостоянный член Совета безопасности ООН. Представлявший Эстонию министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в своем выступлении выразил глубокую обеспокоенность чрезмерным применением силы белорусскими властями во время протестов, отмечает пресс-служба МИД.
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"Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому наш долг - заранее предупреждать и повышать уровень информированности. Мы видели, что происходит в разных странах мира, когда несвободные и нечестные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей", - приводит слова Рейнсалу пресс-служба.
Министр отметил, что любое внешнее вмешательство в дела Белоруссии угрожает миру и безопасности как в самой стране, так и во всем регионе. Рейнсалу предложил, чтобы представитель ООН выступал в Совбезе регулярно с обзорами о ситуации в этой стране. "Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Белоруссии и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание Совета безопасности", - заверил глава МИД.
Ситуация в Белоруссии относится к внутренним вопросам страны и не является предметом обсуждения СБ ООН, написал ранее в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, в ходе обсуждения РФ также указала на двойные стандарты западных коллег, которые не поднимают в Совбезе аналогичные проблемы и случаи жестокого обращения со стороны полиции после выборов в своих государствах и других странах.
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После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииЭстонияБелоруссияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот лицемеры, а когда в 14 году киевские власти применили против населения Донецка и Луганска не резиновые пули, а вполне смертоубийственные, ООН даже не почесался.
18 августа, 22:53
Нефертити Васильевна Фишман
2900002
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