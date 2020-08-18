https://ria.ru/20200818/1575960280.html
Россиянам пообещали подорожание автомобилей
Россиянам стоит подготовиться к повышению цен на машины, заявил эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T22:34
2020-08-18T23:01
россия
авто
экономика
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https://ria.ru/20200818/1575916884.html
Maksim S
Тоже мне новость! Вот если бы что то для нас подешевело, вот бы удивились, а так это и без экспертов понятно...
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, экономика
МОСКВА,18 авг — РИА Новости.
Россиянам стоит подготовиться к повышению цен на машины, заявил эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН
.
"Сейчас неплохое время для покупки автомобиля", — сказал он.
По его словам, в прошлом месяце наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с прошлым годом.
"Но надо еще понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и, некоторые, еще в июне. Ну и, в принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ", — констатировал Моржаретто.
Эксперт также прокомментировал сообщения о дефиците машин на рынке. По его словам, сейчас автопроизводители работают "с осторожностью" и не требуют от дилеров забивать склады, поэтому нехватку могут ощутить только те, кто хочет "немедленно купить и поехать".