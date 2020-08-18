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https://ria.ru/20200818/1575960280.html
Россиянам пообещали подорожание автомобилей
Россиянам стоит подготовиться к повышению цен на машины, заявил эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T23:01
россия
авто
экономика
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https://ria.ru/20200818/1575916884.html
Тоже мне новость! Вот если бы что то для нас подешевело, вот бы удивились, а так это и без экспертов понятно...
12
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152611/22/1526112256_0:132:2920:1774_1400x0_80_0_0_f447d961eb0022a86de82e042daa720c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, экономика

Россиянам пообещали подорожание автомобилей

22:34 18.08.2020 (обновлено: 23:01 18.08.2020)
5336
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка выбирает автомобиль в автосалоне
Девушка выбирает автомобиль в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушка выбирает автомобиль в автосалоне . Архивное фото
МОСКВА,18 авг — РИА Новости. Россиянам стоит подготовиться к повышению цен на машины, заявил эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН.
"Сейчас неплохое время для покупки автомобиля", — сказал он.
По его словам, в прошлом месяце наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с прошлым годом.
"Но надо еще понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и, некоторые, еще в июне. Ну и, в принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ", — констатировал Моржаретто.
Эксперт также прокомментировал сообщения о дефиците машин на рынке. По его словам, сейчас автопроизводители работают "с осторожностью" и не требуют от дилеров забивать склады, поэтому нехватку могут ощутить только те, кто хочет "немедленно купить и поехать".
Автосалон
Вчера, 03:07
Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
152323637
Обсудить 11
РоссияАвтоЭкономика
Популярные комментарии
Тоже мне новость! Вот если бы что то для нас подешевело, вот бы удивились, а так это и без экспертов понятно...
18 августа, 22:47
MSMaksim S
1000200
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