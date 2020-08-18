Россиянам пообещали подорожание автомобилей

МОСКВА,18 авг — РИА Новости. Россиянам стоит подготовиться к повышению цен на машины, заявил эксперт Игорь Моржаретто в эфире Россиянам стоит подготовиться к повышению цен на машины, заявил эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН

"Сейчас неплохое время для покупки автомобиля", — сказал он.

По его словам, в прошлом месяце наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с прошлым годом.

"Но надо еще понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и, некоторые, еще в июне. Ну и, в принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ", — констатировал Моржаретто.