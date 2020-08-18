Штаб Бабарико обратился к послам России и ЕС

"Чтобы манипуляции убрать со стороны действующего президента, который говорит о том, что мы против добропорядочных, добрососедских отношений с Россией, мы постоянно посылаем месседжи, что нам очень важно сохранять именно партнерские отношения, взаимовыгодные, прагматичные со всеми партнерами, в том числе с РФ", - заключила Колесникова.