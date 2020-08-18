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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575960180.html
Штаб Бабарико обратился к послам России и ЕС
Штаб Виктора Бабарико, который баллотировался на президентских выборах в Белоруссии, отправил письма послам РФ и Евросоюза с описанием видения ситуации в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T23:04
протесты в белоруссии
виктор бабарико
россия
евросоюз
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575885102.html
https://ria.ru/20200818/1575906618.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Для России - Лукашенко, поэтому и местная гуайда - в Литве.
39
Бабарико конечно больше всех досталось. Но чей он и за кого? Руководитель его штаба - Мария Колесникова доверия не вызывает. Четыре года училась в Высшей школе музыки в Штутгарте (Германия) на факультетах старинной и современной музыки. Оставшись в Германии, она участвовала в концертах как исполнитель, а также сама организовывала международные культурные проекты в Германии и последние четыре года - в Беларуси. Гражданка Германии. Если капнуть, то у многих оппозиционеров двойное гражданство
35
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россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575908461_0:0:3115:1752_1400x0_80_0_0_7e4d12fa3f5ddcc86143a95698a12c2f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор бабарико, россия, евросоюз, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико обратился к послам России и ЕС

22:26 18.08.2020 (обновлено: 23:04 18.08.2020)
6546
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста медицинских работников в Минске
Акция протеста медицинских работников в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Штаб Виктора Бабарико, который баллотировался на президентских выборах в Белоруссии, отправил письма послам РФ и Евросоюза с описанием видения ситуации в стране, сообщила РИА Новости глава штаба, член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
"Мы познакомили с нашим видением, я сейчас говорю про штаб (Виктора) Бабарико, с нашим видением ситуации, с нашим отношением к этой ситуации, к прошедшим выборам, к результатам выборов, к фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам - мы ознакомили с нашим видением международное сообщество и РФ. Например, мы послали документ на имя посла РФ в Белоруссии. Нам сказали, что сообщение доставлено. Email", - заявила Колесникова РИА Новости.
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Что касается представителей Евросоюза, то Колесникова отметила, что "мы их познакомили в том числе с той информацией, которая нам кажется важной". "Она абсолютно открытая - это наша позиция по факту насилия, по факту результатов выборов, которые мы не признаем", - добавила глава штаба.
"Чтобы манипуляции убрать со стороны действующего президента, который говорит о том, что мы против добропорядочных, добрососедских отношений с Россией, мы постоянно посылаем месседжи, что нам очень важно сохранять именно партнерские отношения, взаимовыгодные, прагматичные со всеми партнерами, в том числе с РФ", - заключила Колесникова.
На уточняющий вопрос, какого уровня были контакты с Евросоюзом, Колесникова ответила: "письмо послам".В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
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"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
После выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу. Во вторник доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что в координационный совет выбраны уже 55 человек из 70, в том числе нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
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Протесты в БелоруссииВиктор БабарикоРоссияЕвросоюзБелоруссияВ мире
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Для России - Лукашенко, поэтому и местная гуайда - в Литве.
18 августа, 22:48
Mitrich Kolobok Kolobok
3700002
Бабарико конечно больше всех досталось. Но чей он и за кого? Руководитель его штаба - Мария Колесникова доверия не вызывает. Четыре года училась в Высшей школе музыки в Штутгарте (Германия) на факультетах старинной и современной музыки. Оставшись в Германии, она участвовала в концертах как исполнитель, а также сама организовывала международные культурные проекты в Германии и последние четыре года - в Беларуси. Гражданка Германии. Если капнуть, то у многих оппозиционеров двойное гражданство
18 августа, 22:40
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