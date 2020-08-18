Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575959619.html
Трамп перепутал Белоруссию с террористами
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не расслышал вопрос о Белоруссии и переспросил о террористах. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T22:25
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
дональд трамп
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_20796f768030f92c9690e823bcec91f3.jpg
https://ria.ru/20200817/1575910674.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
А для американских властей нет разницы, Швеция или Швейцария, Австрия или Австралия и не вопрос, подогнать флот США к берегам Белоруссии. Высокое образование, однако.
40
90% американцев не смогут сказать на каком континенте находится Беларусь. и их президент не исключение.
39
11
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_20796f768030f92c9690e823bcec91f3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_7eebc614489671dfb777613876a5c794.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_45941cf4bbb8b43184ab1744b2148897.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, дональд трамп, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Трамп перепутал Белоруссию с террористами

22:01 18.08.2020 (обновлено: 22:25 18.08.2020)
6129
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не расслышал вопрос о Белоруссии и переспросил о террористах.
"Поддерживаю ли я протестующих и террористов?" — уточнил американский лидер после вопроса об его отношении к событиям в Белоруссии и возможном послании для России.
Когда же американскому президенту объяснили, о чем именно идет речь, он отделался дежурной репликой о важности демократии.
"Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией", — отметил Трамп.
После этого он назвал акции белорусской оппозиции мирными маршами и использовал это для обсуждения внутренней повестки — ситуации в Портленде.
Общегражданский марш За свободу в Минске
17 августа, 20:03Протесты в Белоруссии
В США заявили, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии"

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Вчера, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
1314122321
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияДональд ТрампАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А для американских властей нет разницы, Швеция или Швейцария, Австрия или Австралия и не вопрос, подогнать флот США к берегам Белоруссии. Высокое образование, однако.
18 августа, 22:10
А Андрей Мартынов
28100101
90% американцев не смогут сказать на каком континенте находится Беларусь. и их президент не исключение.
18 августа, 22:10
Damir Aliev
3340101
Рекомендуем
Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2
В Гродно завершился многотысячный митинг
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Американские сенаторы обвинили Путина во взломе сервера демократов
Атомная подводная лодка
Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Самолет ИЛ-76 МД
В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
Акция протеста медицинских работников в Минске
Штаб Бабарико обратился к послам России и ЕС
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал, кто на самом деле обнажился перед ним в эфире
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
В Гомеле митинг в поддержку Лукашенко прошел с песнями и флагами
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния