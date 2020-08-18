Трамп перепутал Белоруссию с террористами

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не расслышал вопрос о Белоруссии и переспросил о террористах.
"Поддерживаю ли я протестующих и террористов?" — уточнил американский лидер после вопроса об его отношении к событиям в Белоруссии и возможном послании для России.
Asked if he supports protesters in Belarus, Trump mishears the reporter and offers a Freudian slip -- "protesters and terrorists?" Then, after paying lip service to democracy, he takes the opportunity to bash "so-called peaceful protesters" in Portland. pic.twitter.com/NvulVR26zi— Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020
Когда же американскому президенту объяснили, о чем именно идет речь, он отделался дежурной репликой о важности демократии.
"Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией", — отметил Трамп.
После этого он назвал акции белорусской оппозиции мирными маршами и использовал это для обсуждения внутренней повестки — ситуации в Портленде.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.