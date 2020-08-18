В Гомеле митинг в поддержку Лукашенко прошел с песнями и флагами

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Митинг в поддержку президента Митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко прошел в Гомеле с песнями и флагами, рассказал РИА Новости один из очевидцев, предоставивший видео.

Также кадры митинга в Гомеле публиковали и белорусские СМИ.

Для проведения акции была перекрыта Советская улица в центре города и несколько прилегающих. На сцене выступали руководители организаций, люди читали патриотические стихи, подводили итоги деятельности руководства страны.

В конце митинга участники зажгли фонарики и спели гимн Белоруссии, после чего прошли к "Вечному огню". В ходе шествия развернули огромный национальный флаг, участники возложили цветы к "Вечному огню" и разошлись.

Неподалеку от места проведения акции в поддержку президента в Гомеле проходила менее шумная акция оппозиции.

Также во вторник митинг в поддержку президента Лукашенко прошел в Могилеве . В Минске на площади Независимости собирались сторонники оппозиции.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии , скончались два участника протеста.