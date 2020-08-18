Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575959499.html
В Гомеле митинг в поддержку Лукашенко прошел с песнями и флагами
Митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко прошел в Гомеле с песнями и флагами, рассказал РИА Новости один из очевидцев, предоставивший... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T21:46
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
москва
минск
могилев
белоруссия
гомель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575856157_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4c7a6d0cb2be4b14997a55c855b17308.jpg
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
Получили фашисты гранату.
34
"Как только бюджетные карусельщики и прокремлёвские шовинисты разъехались по своим городам и весям, настоящие жителя Гомеля заполнили улицы настоящей символикой белорусов" © Nexta life... И это они о своём народе. Можете представить расправы над этими людьми, если они придут к власти...
30
10
москва
минск
могилев
белоруссия
гомель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575856157_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4c7a6d0cb2be4b14997a55c855b17308.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575856157_89:0:2820:2048_1400x0_80_0_0_077c0faf344fe029857be9a67f5776fa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575856157_430:0:2478:2048_1400x0_80_0_0_2655e73452c73d6c9104f4dbb23f76c5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, москва, минск, могилев, белоруссия, гомель, в мире

В Гомеле митинг в поддержку Лукашенко прошел с песнями и флагами

21:46 18.08.2020
3655
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко прошел в Гомеле с песнями и флагами, рассказал РИА Новости один из очевидцев, предоставивший видео.
Также кадры митинга в Гомеле публиковали и белорусские СМИ.
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Вчера, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Для проведения акции была перекрыта Советская улица в центре города и несколько прилегающих. На сцене выступали руководители организаций, люди читали патриотические стихи, подводили итоги деятельности руководства страны.
В конце митинга участники зажгли фонарики и спели гимн Белоруссии, после чего прошли к "Вечному огню". В ходе шествия развернули огромный национальный флаг, участники возложили цветы к "Вечному огню" и разошлись.
Неподалеку от места проведения акции в поддержку президента в Гомеле проходила менее шумная акция оппозиции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
17 августа, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Также во вторник митинг в поддержку президента Лукашенко прошел в Могилеве. В Минске на площади Независимости собирались сторонники оппозиции.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00
Рузвельтовским курсом
1541100116
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоМоскваМинскМогилевБелоруссияГомельВ мире
Популярные комментарии
Получили фашисты гранату.
18 августа, 21:49
Guten Abend
2860000
"Как только бюджетные карусельщики и прокремлёвские шовинисты разъехались по своим городам и весям, настоящие жителя Гомеля заполнили улицы настоящей символикой белорусов" © Nexta life... И это они о своём народе. Можете представить расправы над этими людьми, если они придут к власти...
18 августа, 22:37
Ярослав Погодин
2200017
Рекомендуем
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп перепутал Белоруссию с террористами
Акция протеста медицинских работников в Минске
Штаб Бабарико обратился к послам России и ЕС
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Оппозиционный совет поддержит дружеские отношения с Россией и Украиной
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
В США обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом
В Гродно завершился многотысячный митинг
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
В УПЦ призвали верующих "помолчать" о событиях в Белоруссии
Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2
Общегражданский марш За свободу в Минске
В центре Минска прошла акция оппозиции
Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
Оппозиционный совет видит Россию и ЕС в роли посредников на переговорах
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Белорусской оппозиции предлагали сотрудничество "внешние партнеры"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Американские сенаторы обвинили Путина во взломе сервера демократов
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Светлана Тихановская
Тихановская пока не планировала возвращаться в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния