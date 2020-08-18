В США обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом

"Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния", - сказано в документе. При этом о конкретных доказательствах этих фактов в документе не сказано.

"Пророссийские украинские олигархи с глубокими экономическими связями с Россией тоже платили Манафорту десятки миллионов долларов и сформировали прочные связи с Манафортом независимо от Дерипаски", - говорится в документе. Несмотря на то, что в документе говорится об "олигархах", конкретно упоминается только имя Рената Ахметова.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-список) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке. При этом минфин США в июле этого года предоставил суду обоснование санкций против Дерипаски, но аргументация остается закрытой для публики.