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В США обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом
Комитет сената США по разведке полагает, что бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы России в странах, где у него были экономические интересы, включая... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T20:58
стивен мнучин
дональд трамп
сенат сша
роберт мюллер
олег дерипаска
сша
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575885428.html
а чьи ему интересы продвигать? американские? ))) там вообще походу с головой отучились дружить уже
47
" Комитет сената США по разведке полагает, что бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы России в странах,"- То есть, все остальные олигархи продвигают интересы США, а он один отщепенец?
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16
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
стивен мнучин, дональд трамп, сенат сша, роберт мюллер, олег дерипаска, сша, в мире

В США обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом

20:58 18.08.2020
4617
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Комитет сената США по разведке полагает, что бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы России в странах, где у него были экономические интересы, включая Украину, а его действия, по мнению комитета, координируют российские власти, говорится в опубликованном во вторник отчете по итогам проведенного законодателями расследования.
"Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния", - сказано в документе. При этом о конкретных доказательствах этих фактов в документе не сказано.
В докладе утверждается, что, сотрудничая с экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в 2004-2009 годах, Дерипаска якобы проводил многомилионную кампанию в целом ряде стран с его помощью. Сотрудничество их началось с работы на Украине.
"Пророссийские украинские олигархи с глубокими экономическими связями с Россией тоже платили Манафорту десятки миллионов долларов и сформировали прочные связи с Манафортом независимо от Дерипаски", - говорится в документе. Несмотря на то, что в документе говорится об "олигархах", конкретно упоминается только имя Рената Ахметова.
Олег Дерипаска
22 июля, 14:16
Дерипаска сравнил курс Путина с курсом Рузвельта
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-список) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке. При этом минфин США в июле этого года предоставил суду обоснование санкций против Дерипаски, но аргументация остается закрытой для публики.
Дерипаска подал иск в марте 2019 года, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он также заявил, что Офис по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) преследовал его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков в иске указаны министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки. Бизнесмен заявил РИА Новости, что обвинения минфина США голословны, и назвал их "полным бредом". По его словам, в письме OFAC изложены "просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства". Он также назвал дело против него нарушением прав человека и "попыткой использовать юридическую систему США в политических целях". Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) по запросу США провело обыски в специализирующейся на недвижимости британской компании Terra Services и изъяла документы в объеме более 100 тысяч страниц. США просили обеспечить доступ к изъятым документам в рамках расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Terra Services ранее принадлежала Дерипаске. Сам бизнесмен в октябре прошлого года заявлял РИА Новости, что публикации об обысках в компании Terra Services и сам их факт являются попыткой втянуть его во внутриполитические интриги США.
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Стивен МнучинДональд ТрампСенат СШАРоберт МюллерОлег ДерипаскаСШАВ мире
Популярные комментарии
а чьи ему интересы продвигать? американские? ))) там вообще походу с головой отучились дружить уже
18 августа, 21:08
Damir Aliev
34100102
" Комитет сената США по разведке полагает, что бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы России в странах,"- То есть, все остальные олигархи продвигают интересы США, а он один отщепенец?
18 августа, 21:14
Козьма ПРУТКОВ.
780302
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