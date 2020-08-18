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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575958357.html
Оппозиционный совет поддержит дружеские отношения с Россией и Украиной
Оппозиционный координационный совет Белоруссии намерен поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения с другими странами, в том числе с Россией и Украиной,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T20:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
минск
белоруссия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575885102.html
Если выборы честные и реально за Лукашенко 80%, надо было никого не разгонять, а провести выборы ещё раз, пригласить наблюдателей, поставить камеры. Сразу бы все успокоились и никаких бы митингов не было. Но видимо есть какие-то опасения.
49
Как по мне,лучше пусть Лукашенко уйдёт в отставку(как требуют оппозиционеры),а Беларусь развалится также - как соседняя страна,может потом народ поумнеет и поймет свои ошибки(что выбрали врагов(как Горбач,Ельцин,Порошенко и т.д.) народа к своей власти).
44
44
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минск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, украина, в мире

Оппозиционный совет поддержит дружеские отношения с Россией и Украиной

20:57 18.08.2020
2659
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Оппозиционный координационный совет Белоруссии намерен поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения с другими странами, в том числе с Россией и Украиной, заявила во вторник один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.
"Хочу уточнить такой момент: сейчас идет манипуляция от президента нашей страны о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить, наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами, как с Российской Федерацией, так с Украиной и странами Европейского союза. Мы нацелены на прагматичную работу и партнерство со всеми странами", - заявила Колесникова журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00
Рузвельтовским курсом
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Оппозиция страны не признала их итоги и объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Ольга Ковалькова, доверенное лицо баллотировавшейся на выборах Светланы Тихановской, сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
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3161111134
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если выборы честные и реально за Лукашенко 80%, надо было никого не разгонять, а провести выборы ещё раз, пригласить наблюдателей, поставить камеры. Сразу бы все успокоились и никаких бы митингов не было. Но видимо есть какие-то опасения.
18 августа, 21:00
АСАндрей Ст
12111232
Как по мне,лучше пусть Лукашенко уйдёт в отставку(как требуют оппозиционеры),а Беларусь развалится также - как соседняя страна,может потом народ поумнеет и поймет свои ошибки(что выбрали врагов(как Горбач,Ельцин,Порошенко и т.д.) народа к своей власти).
18 августа, 21:06
ㅤ ㅤ
11113424
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