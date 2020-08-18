Оппозиционный совет поддержит дружеские отношения с Россией и Украиной

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Оппозиционный координационный совет Белоруссии намерен поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения с другими странами, в том числе с Россией и Украиной, заявила во вторник один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.
"Хочу уточнить такой момент: сейчас идет манипуляция от президента нашей страны о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить, наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами, как с Российской Федерацией, так с Украиной и странами Европейского союза. Мы нацелены на прагматичную работу и партнерство со всеми странами", - заявила Колесникова журналистам.
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Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Оппозиция страны не признала их итоги и объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Ольга Ковалькова, доверенное лицо баллотировавшейся на выборах Светланы Тихановской, сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
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