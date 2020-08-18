Малообеспеченные жители Удмуртии получили 160 миллионов по соцконтрактам

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. Томилина Национальный парк «Нечкинский» в Удмуртии отмечает юбилей

УФА, 18 авг – РИА Новости. Власти Удмуртии заключили договоры по социальным контрактам с малообеспеченными жителями региона на сумму 160 миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта "Демография", заявил глава республики Власти Удмуртии заключили договоры по социальным контрактам с малообеспеченными жителями региона на сумму 160 миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта "Демография", заявил глава республики Александр Бречалов

"Мы получили на реализацию социальных контрактов серьезное федеральное финансирование. На сегодняшний день заключено 1,9 тысячи договоров на 160 миллионов рублей. Социальные контракты осуществляются по разным направлениям: поиск работы, прохождение обучения специалистами, оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - цитирует Бречалова его пресс-служба.

"Кроме того, мной выделены дополнительные финансовые средства в размере 30 миллионов рублей. В связи с пандемией мы решили реализовать направление, которое не предусмотрено федеральным социальным контрактом - развитие личного подсобного хозяйства. На сегодняшний день получено более 860 заявок на 20 миллионов рублей", - сказал Бречалов, отметив, что в 2020 году из бюджета республики будет выделено 247 миллионов рублей на материальную поддержку семей в рамках социальных контрактов.

В пресс-службе главы республики поясняют, что технология социального контракта используется в Удмуртии с 2014 года. Основные получатели государственной социальной помощи на основании социального контракта - это малообеспеченные семьи, из которых порядка 83% - жители сельской местности и более 2/3 - многодетные.

"Цель социального контракта - повышение уровня и качества жизни малообеспеченных граждан. В данном случае государство не просто выделяет деньги, а дает инструменты, которые позволят семье в дальнейшем самой себя обеспечить. В 2020 году бюджет, выделенный на цели социального контракта, в 39 раз больше, чем в 2019 году", - прокомментировал ситуацию Бречалов.