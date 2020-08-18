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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200818/1575957741.html
В УПЦ призвали верующих "помолчать" о событиях в Белоруссии
В Украинской православной церкви призвали верующих помолчать, а не принимать какое-либо участие в политическом конфликте в Белоруссии и не выносить по этому... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T20:33
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - религия и мировоззрение

В УПЦ призвали верующих "помолчать" о событиях в Белоруссии

20:33 18.08.2020
1936
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Украинской православной церкви призвали верующих помолчать, а не принимать какое-либо участие в политическом конфликте в Белоруссии и не выносить по этому поводу публичных "безапелляционных оценок".
"В Белоруссии сейчас происходит политический кризис. И в этот сложный для братского народа период из нашей страны слышны голоса различных деятелей, поддерживающих одну из противоборствующих сторон и дающих свои, подчас безапелляционные оценки и громкие, порой неуместные, советы. Мне же кажется, что нынче нам самое время помолчать", - заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, комментарий которого опубликован на сайте УПЦ.
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Иерарх УПЦ в связи с этим напомнил, что в самой Украине ситуация далека от согласия и мира и что "верующим не пристало участвовать в чужом конфликте и тем более усугублять его, даже с самыми благими намерениями".
"Единственное и самое значимое, что мы можем сделать сейчас, – это помолиться о наших белорусских братьях, просить Господа не попустить увеличения ненависти и злобы, не попустить усиления конфликта, не попустить кровопролития. Господь да сохранит Белоруссию, ее благочестивый народ и Церковь и помилует всех нас", - отметил митрополит Антоний.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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