Более 40 тонн фруктов привезут к Главному военному храму на ярмарку

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Православная яблочная ярмарка откроется в среду, в праздник Преображения Господня, у главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот", на нее привезут более 40 тонн фруктов, сообщает во вторник синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Впервые у стен главного храма Вооруженных сил РФ, на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога Памяти", состоится православная яблочная ярмарка, приуроченная к празднику Преображения Господня", - говорится в сообщении.

Гости ярмарки смогут попробовать яблоки, тульские пряники, пастилу и другие сладости. "Более 40 тонн фруктов привезут туляки на праздник Преображения, который в народе принято называть яблочным Спасом", - отмечается в пресс-релизе.

Ярмарка откроется в 8 утра. В программе праздника мастер-классы по росписи пряников, чеканке монет, росписи по стеклу и вязанию игрушек. В полдень гости смогут продегустировать угощения тульских производителей. Завершится праздник в 21.00.