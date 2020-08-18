https://ria.ru/20200818/1575957528.html
Более 40 тонн фруктов привезут к Главному военному храму на ярмарку
Православная яблочная ярмарка откроется в среду, в праздник Преображения Господня, у главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот", на нее... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T20:30
2020-08-18T20:30
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Православная яблочная ярмарка откроется в среду, в праздник Преображения Господня, у главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот", на нее привезут более 40 тонн фруктов, сообщает во вторник синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Впервые у стен главного храма Вооруженных сил РФ, на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога Памяти", состоится православная яблочная ярмарка, приуроченная к празднику Преображения Господня", - говорится в сообщении.
Гости ярмарки смогут попробовать яблоки, тульские пряники, пастилу и другие сладости. "Более 40 тонн фруктов привезут туляки на праздник Преображения, который в народе принято называть яблочным Спасом", - отмечается в пресс-релизе.
Ярмарка откроется в 8 утра. В программе праздника мастер-классы по росписи пряников, чеканке монет, росписи по стеклу и вязанию игрушек. В полдень гости смогут продегустировать угощения тульских производителей. Завершится праздник в 21.00.
Храм Воскресения Христова, ставший главным храмом российской армии, и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Патриарх Кирилл освятил храм 14 июня, а 22 июня состоялось открытие, которое посетил и президент РФ Владимир Путин.