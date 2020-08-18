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Американские сенаторы обвинили Путина во взломе сервера демократов
Президент Владимир Путин якобы дал указание взломать сервера Демократической партии в 2016 году, говорится в отчете специального комитета сената. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T21:13
россия
дональд трамп
хиллари клинтон
владимир путин
демократическая партия сша
сша
в мире
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- А я думаю сила в Путине. У кого Путин, тот и сильнее
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И все таки, они что то употребляют ))
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россия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_edc2fdb3d3c1500ca58334b3b77c38e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, хиллари клинтон, владимир путин, демократическая партия сша, сша, в мире

Американские сенаторы обвинили Путина во взломе сервера демократов

20:13 18.08.2020 (обновлено: 21:13 18.08.2020)
9958
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин якобы дал указание взломать сервера Демократической партии в 2016 году, говорится в отчете специального комитета сената.
При этом в документе нет ни одного доказательства этому.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
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Законодатели считают, что Россия действовала с целью навредить бывшему кандидату в президенты Хиллари Клинтон, помочь избирательному штабу Дональда Трампа и подорвать демократические процессы в США.
В 2018 году американский Минюст в рамках расследования спецпрокурором Робертом Мюллером возможного вмешательства Москвы в выборы выдвинул обвинения в адрес 12 россиян, назвав их сотрудниками спецслужб и обвинив в хакерских атаках на сервера Демпартии.
Трамп неоднократно отмечал, что за взломом стоит Украина, а не Россия, как утверждает разведсообщество.
Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в других странах, в частности сообщения о вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл заявления американской стороны голословными, глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих вмешательство.
Сенатор Камала Харрис
14 августа, 08:00
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1747261954
Обсудить 44
РоссияДональд ТрампХиллари КлинтонВладимир ПутинДемократическая партия СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
- А я думаю сила в Путине. У кого Путин, тот и сильнее
18 августа, 20:24
Ярослав Погодин
121572017
И все таки, они что то употребляют ))
18 августа, 20:16
ССергей
102431205
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