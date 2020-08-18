Американские сенаторы обвинили Путина во взломе сервера демократов

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин якобы дал указание взломать сервера Демократической партии в 2016 году, говорится в отчете специального комитета сената. Президент Владимир Путин якобы дал указание взломать серверав 2016 году, говорится в отчете специального комитета сената.

При этом в документе нет ни одного доказательства этому.

Законодатели считают, что Россия действовала с целью навредить бывшему кандидату в президенты Хиллари Клинтон, помочь избирательному штабу Дональда Трампа и подорвать демократические процессы в США.

Робертом Мюллером возможного вмешательства Москвы в выборы выдвинул обвинения в адрес 12 россиян, назвав их сотрудниками спецслужб и обвинив в хакерских атаках на сервера Демпартии. В 2018 году американский Минюст в рамках расследования спецпрокуроромвозможного вмешательства Москвы в выборы выдвинул обвинения в адрес 12 россиян, назвав их сотрудниками спецслужб и обвинив в хакерских атаках на сервера Демпартии.

Трамп неоднократно отмечал, что за взломом стоит Украина, а не Россия, как утверждает разведсообщество.