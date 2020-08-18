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В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра
Лидеры мятежных военных в Мали сообщили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. РИА Новости, 18.08.2020
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мали
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа
В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
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мятеж военных в мали, мали, в мире

В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра

20:12 18.08.2020 (обновлено: 22:07 18.08.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидеры мятежных военных в Мали сообщили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
"Они сейчас в бронетранспортере, который везет их в Кати", — сказал представитель мятежников агентству Франс Пресс.
Источник РИА Новости подтвердил эту информацию. В МИД России также поступили сведения о задержании Кейта и Сиссе.

Мятеж в Мали

Ранее местные и западные СМИ сообщили о мятеже на военной базе недалеко от столицы Бамако. Источники агентства рассказали, что арестованы ряд министров и несколько высокопоставленных офицеров.
Правительство страны обратилось к мятежникам с призывом к спокойствию и диалогу. По информации местных СМИ, мятеж возглавляют полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
МИД России выразил озабоченность ситуацией в африканской стране. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не ясно, как будут развиваться события в Мали.
Мали. Город Бамако
Вчера, 18:05
Республика Мали
263514987
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Мятеж военных в МалиМалиВ мире
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