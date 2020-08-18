В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра

Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидеры мятежных военных в Мали сообщили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Франс Пресс . "Они сейчас в бронетранспортере, который везет их в Кати", — сказал представитель мятежников агентству

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Источник РИА Новости подтвердил эту информацию. В МИД России также поступили сведения о задержании Кейта и Сиссе.

Мятеж в Мали

Ранее местные и западные СМИ сообщили о мятеже на военной базе недалеко от столицы Бамако. Источники агентства рассказали, что арестованы ряд министров и несколько высокопоставленных офицеров.

Правительство страны обратилось к мятежникам с призывом к спокойствию и диалогу. По информации местных СМИ, мятеж возглавляют полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.