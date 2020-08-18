https://ria.ru/20200818/1575957174.html
В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра
Лидеры мятежных военных в Мали сообщили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T20:12
2020-08-18T22:07
мятеж военных в мали
мали
в мире
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мали
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа
В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
2020-08-18T20:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, мали, в мире
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидеры мятежных военных в Мали сообщили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
"Они сейчас в бронетранспортере, который везет их в Кати", — сказал представитель мятежников агентству Франс Пресс
.
Источник РИА Новости подтвердил эту информацию. В МИД России также поступили сведения о задержании Кейта и Сиссе.
Мятеж в Мали
Ранее местные и западные СМИ сообщили о мятеже на военной базе недалеко от столицы Бамако. Источники агентства рассказали, что арестованы ряд министров и несколько высокопоставленных офицеров.
Правительство страны обратилось к мятежникам с призывом к спокойствию и диалогу. По информации местных СМИ, мятеж возглавляют полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
МИД России выразил озабоченность ситуацией в африканской стране. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не ясно, как будут развиваться события в Мали.