Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, что объем несырьевого экспорта в Ярославской области за последние три года вырос на 60%, при этом освоение зарубежных рынков продолжается даже во время пандемии коронавируса, сообщает Клуб регионов.

По данным регионального Центра экспорта, за первое полугодие 2020 года 30 местных предприятий заключили более 60 контрактов на поставку своих товаров и услуг за границу на общую сумму более 8 миллионов долларов.

"Только за прошлый год предприятия области отправили за границу товаров на сумму более миллиарда долларов. Наиболее востребована продукция химического производства, машиностроения и судостроения", - заявил Миронов, отметив, что совокупный объем несырьевого экспорта из региона за последние три года вырос на 60%.

Африки и Глава региона подчеркнул, что освоение зарубежных рынков продолжается даже во время пандемии коронавируса. Сегодня большой интерес для местного бизнеса представляют рынки стран Юго-Восточной Азии Восточной Европы . По словам зампредседателя областного правительства Максима Авдеева, многие из заключенных в этом году экспортных контрактов являются результатом бизнес-миссий и выставок прошлого года, "но есть и соглашения, оформленные по итогам онлайн-встреч периода пандемии". Губернатор поручил усилить поддержку местных поставщиков, учитывая, как на развитие экспорта и логистики повлиял экономический кризис, вызванный коронавирусом.

По мнению президента Ярославской торгово-промышленной палаты Натальи Рогоцкой, за экспортными успехами региона во многом стоит региональный Центр экспорта, созданный весной 2017 года по инициативе губернатора. В свою очередь доцент кафедры маркетинга и рекламы факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Кузнецова уверена: поддержка со стороны правительства Ярославской области для выхода местных предприятий на международные рынки имеет важное значение, но и сами предприятия должны своевременно реагировать на изменения в экономике и применять современные практики продаж.