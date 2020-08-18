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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575956379.html
Оппозиционный совет видит Россию и ЕС в роли посредников на переговорах
Координационный совет белорусской оппозиции считает, что ЕС и РФ должны быть посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии, заявил во... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
Беларусь - не Русь, сами разберутся.
27
Ага, что б их признали для начала... А уж потом! ))
27
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минск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860965_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0a930f56029c8adec1e8a8d032e35346.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
светлана тихановская, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Оппозиционный совет видит Россию и ЕС в роли посредников на переговорах

19:46 18.08.2020
1726
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУчастники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции считает, что ЕС и РФ должны быть посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии, заявил во вторник экс-директор театра Ивана Купалы, член совета Павел Латушко.
"Здесь необходима роль наших соседей - России и Европейского союза... Мы заинтересованы, чтобы свой совет, медиацию между обществом, которое будет в определенной степени представлять, и властью высказали эти уважаемые партнеры",- сказал он на пресс-конференции.
По мнению Латушко, это в интересах как России, так и ЕС.
После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Вчера, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00
Рузвельтовским курсом
21814590
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Беларусь - не Русь, сами разберутся.
18 августа, 19:51
АЕАрсен Енгибаров
2001123
Ага, что б их признали для начала... А уж потом! ))
18 августа, 19:54
Ярослав Погодин
2220102
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