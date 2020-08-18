Оппозиционный совет видит Россию и ЕС в роли посредников на переговорах

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции считает, что ЕС и РФ должны быть посредниками в переговорах между оппозицией и властями Координационный совет белорусской оппозиции считает, что ЕС и РФ должны быть посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии , заявил во вторник экс-директор театра Ивана Купалы, член совета Павел Латушко.

"Здесь необходима роль наших соседей - России и Европейского союза... Мы заинтересованы, чтобы свой совет, медиацию между обществом, которое будет в определенной степени представлять, и властью высказали эти уважаемые партнеры",- сказал он на пресс-конференции.

По мнению Латушко, это в интересах как России, так и ЕС.

После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко , комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии , скончались два участника протеста.