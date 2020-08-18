https://ria.ru/20200818/1575956379.html
Оппозиционный совет видит Россию и ЕС в роли посредников на переговорах
Координационный совет белорусской оппозиции считает, что ЕС и РФ должны быть посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии, заявил во... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:46
2020-08-18T19:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Арсен Енгибаров
Беларусь - не Русь, сами разберутся.
27
Ярослав Погодин
Ага, что б их признали для начала... А уж потом! ))
27
11
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860965_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0a930f56029c8adec1e8a8d032e35346.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 авг - РИА Новости.
Координационный совет белорусской оппозиции считает, что ЕС и РФ должны быть посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии
, заявил во вторник экс-директор театра Ивана Купалы, член совета Павел Латушко.
"Здесь необходима роль наших соседей - России и Европейского союза... Мы заинтересованы, чтобы свой совет, медиацию между обществом, которое будет в определенной степени представлять, и властью высказали эти уважаемые партнеры",- сказал он на пресс-конференции.
По мнению Латушко, это в интересах как России, так и ЕС.
После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской
Ольга Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии
, скончались два участника протеста.
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