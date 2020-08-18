В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа

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В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.