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В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа
В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
2020-08-18T19:41
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В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа
В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
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видео, общество - видео, видео
В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа
В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
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В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа

19:45 18.08.2020
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В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
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