https://ria.ru/20200818/1575956320.html
В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа
В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
2020-08-18T19:45
2020-08-18T19:41
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа
В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
2020-08-18T19:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, общество - видео, видео
В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа
В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
2020-08-18T19:45
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PT0M36S
В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа
В малийской столице жители вышли на митинги, чтобы поддержать военный мятеж в стране. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.