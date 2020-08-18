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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575956048.html
Тихановская пока не планировала возвращаться в Белоруссию
Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в БелоруссииСветланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что политик пока не планировала... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T20:21
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575906618.html
вот так лидер оппозиции )))) всем лидерам лидер. чего она боится, ведь там толпы бродяжничают и они ее поддержат и никому в обиду не дадут?
26
А ей в Литве кухню не предоставили? Зачем возвращаться?
23
5
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875132_62:0:2287:1252_1400x0_80_0_0_4972458c5e2f5a6c0e3ddd0677c27d19.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская пока не планировала возвращаться в Белоруссию

19:29 18.08.2020 (обновлено: 20:21 18.08.2020)
1688
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в БелоруссииСветланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что политик пока не планировала возвращаться в республику, при этом выразила уверенность, что "ей здесь сейчас ничего не угрожает".
После выборов главы государства Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.
"Светлана Тихановская не планировала приезжать в Беларусь. И я очень надеюсь, уверена в том, что в ближайшее время она вернется в Беларусь. И я уверена, что ей здесь сейчас ничего не угрожает", - заявила Ковалькова журналистам.
После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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117710012
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
вот так лидер оппозиции )))) всем лидерам лидер. чего она боится, ведь там толпы бродяжничают и они ее поддержат и никому в обиду не дадут?
18 августа, 19:30
Damir Aliev
16100000
А ей в Литве кухню не предоставили? Зачем возвращаться?
18 августа, 19:31
Алексей Князев
1490000
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