https://ria.ru/20200818/1575956048.html
Тихановская пока не планировала возвращаться в Белоруссию
Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в БелоруссииСветланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что политик пока не планировала... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:29
2020-08-18T20:21
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Damir Aliev
вот так лидер оппозиции )))) всем лидерам лидер. чего она боится, ведь там толпы бродяжничают и они ее поддержат и никому в обиду не дадут?
26
Алексей Князев
А ей в Литве кухню не предоставили? Зачем возвращаться?
23
5
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 авг - РИА Новости.
Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в БелоруссииСветланы Тихановской
Ольга Ковалькова заявила, что политик пока не планировала возвращаться в республику, при этом выразила уверенность, что "ей здесь сейчас ничего не угрожает".
После выборов главы государства Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.
"Светлана Тихановская не планировала приезжать в Беларусь. И я очень надеюсь, уверена в том, что в ближайшее время она вернется в Беларусь. И я уверена, что ей здесь сейчас ничего не угрожает", - заявила Ковалькова журналистам.
После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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