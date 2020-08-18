https://ria.ru/20200818/1575955914.html
В МВД Белоруссии сообщили, что под стражей остаются 44 человека
МВД Белоруссии сообщило, что в местах содержания задержанных остаются 44 арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:28
2020-08-18T19:33
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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