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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575955914.html
В МВД Белоруссии сообщили, что под стражей остаются 44 человека
МВД Белоруссии сообщило, что в местах содержания задержанных остаются 44 арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:33
протесты в белоруссии
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575838351_0:0:3336:1877_1400x0_80_0_0_4fc70cdd0c02b59e1455e3c6de7e545e.jpg
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353
60
мвд белоруссии, москва, минск, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии сообщили, что под стражей остаются 44 человека

19:28 18.08.2020 (обновлено: 19:33 18.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что в местах содержания задержанных остаются 44 арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
"В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.️ Списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения. В том числе, в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра", - говорится в сообщении ведомства.
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