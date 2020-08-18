Белорусской оппозиции предлагали сотрудничество "внешние партнеры"

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Представитель штаба белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что оппозиция получала запрос по поводу сотрудничества от партнеров "во внешнем мире".
После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
"Такой же запрос мы получали и от внешних партнеров – запрос на диалог, потому что сейчас, после выборов, очень важно понять, что это только начало формирования, в том числе, и диалога с внешним миром, это тоже требует очень многих сил и, опять-таки, выстраивать механизмы и инструменты общения с партнерами", - заявила во вторник Колесникова. При этом она не уточнила, о каких "внешних партнерах" идёт речь.
По ее словам, должна быть "понятная, ясная и кристальная структура этого общения", обсуждения трансфера власти, чтобы "она была понятна не только внутри, но и снаружи".