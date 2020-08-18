Белорусской оппозиции предлагали сотрудничество "внешние партнеры"

"Такой же запрос мы получали и от внешних партнеров – запрос на диалог, потому что сейчас, после выборов, очень важно понять, что это только начало формирования, в том числе, и диалога с внешним миром, это тоже требует очень многих сил и, опять-таки, выстраивать механизмы и инструменты общения с партнерами", - заявила во вторник Колесникова. При этом она не уточнила, о каких "внешних партнерах" идёт речь.