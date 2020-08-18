Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575955706.html
Белорусской оппозиции предлагали сотрудничество "внешние партнеры"
Представитель штаба белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что оппозиция получала запрос по поводу сотрудничества от партнеров "во внешнем мире". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:23
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575895337_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_19ab51b69a424243305a1ae94b9b4ba1.jpg
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575895337_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_19ab51b69a424243305a1ae94b9b4ba1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575895337_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_b7bd4a1b3c8caacdc3b73411529419f5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575895337_466:0:2514:2048_1400x0_80_0_0_f09e334ab718e83d4936a9b3421f6268.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, в мире

Белорусской оппозиции предлагали сотрудничество "внешние партнеры"

19:23 18.08.2020
2676
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Представитель штаба белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что оппозиция получала запрос по поводу сотрудничества от партнеров "во внешнем мире".
После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".

"Такой же запрос мы получали и от внешних партнеров – запрос на диалог, потому что сейчас, после выборов, очень важно понять, что это только начало формирования, в том числе, и диалога с внешним миром, это тоже требует очень многих сил и, опять-таки, выстраивать механизмы и инструменты общения с партнерами", - заявила во вторник Колесникова. При этом она не уточнила, о каких "внешних партнерах" идёт речь.

По ее словам, должна быть "понятная, ясная и кристальная структура этого общения", обсуждения трансфера власти, чтобы "она была понятна не только внутри, но и снаружи".
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Вчера, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
6253012100
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
Оппозиционный совет видит Россию и ЕС в роли посредников на переговорах
Полиция Осло, Норвегия
Премьер Норвегии прокомментировала "шпионский скандал" с Россией
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Атомная подводная лодка
Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей.
Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти
Светлана Тихановская
Тихановская пока не планировала возвращаться в Белоруссию
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Оппозиционный совет поддержит дружеские отношения с Россией и Украиной
Акция протеста медицинских работников в Минске
Штаб Бабарико обратился к послам России и ЕС
Предприятие Беларуськалий в Солигорске
"Беларуськалий" частично приостановил работу из-за забастовки
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Американские сенаторы обвинили Путина во взломе сервера демократов
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
В УПЦ призвали верующих "помолчать" о событиях в Белоруссии
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп перепутал Белоруссию с террористами
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
В МВД Белоруссии сообщили, что под стражей остаются 44 человека
Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
В США обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния