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Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников
Американский Forbes восхитился новым способом запуска ракет из-подо льда, придуманным российскими подводниками. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T20:07
россия
арктика
сша
безопасность
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https://ria.ru/20200731/1575185438.html
https://ria.ru/20200729/1575125811.html
ну и зачем делиться ноу-хау с американцами? совсем уже из ума выжили чтоли? они наши ВРАГИ, зарубите это себе на носу.
102
В чем ноу-хау? И при чем тут подводники? Такими вещами занимаются инженеры с карандашом в руке
66
16
россия
арктика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152850/13/1528501376_0:67:900:573_1400x0_80_0_0_42a276fc9587810d17b152ff7373cbec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, арктика, сша, безопасность

Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников

19:22 18.08.2020 (обновлено: 20:07 18.08.2020)
44391
© Фото : Минобороны РоссииАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка
© Фото : Минобороны России
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американский Forbes восхитился новым способом запуска ракет из-подо льда, придуманным российскими подводниками.
Издание отмечает, что отечественные субмарины, как и американские, несут боевое дежурство в Северном Ледовитом океане. Особенности региона дают им возможность эффективно скрываться от спутников, противолодочных самолетов и других средств слежения под ледяным панцирем толщиной до пяти метров. Базирование здесь также позволяет запускать межконтинентальные баллистические ракеты по оптимальной траектории. Однако, у этого есть и свои минусы: толстый слой льда затрудняет запуск ракет, поскольку его необходимо сначала пробить.
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Ранее использовались только два способа. В первом случае экипаж подлодки искал полынью, однако это было проблематично в условиях необходимости быстро выполнить приказ, когда отверстия нужного размера могло не быть поблизости. Во втором случае субмарина всплывала и своим корпусом ломала лед, однако при этом могла получить повреждения. Всплытие также делало ее уязвимой для потенциального противника.
"Российским морякам пришла в голову блестящая идея: запустить сперва ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, которая пробила бы во льдах дыру, чтобы через нее могла пройти МБР", — отмечает издание.
Forbes признает, что, к счастью, шансы начала третьей мировой войны, где бы использовались МБР, пока что очень малы. Тем не менее, как подчеркивает издание, государство, способное запускать ракеты из-подо льда, будет иметь преимущество даже в небольшом столкновении. Это приобретает особую роль, поскольку значение Арктики в мировой политике с каждым годом увеличивается.
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Обсудить 16
РоссияАрктикаСШАБезопасность
Популярные комментарии
ну и зачем делиться ноу-хау с американцами? совсем уже из ума выжили чтоли? они наши ВРАГИ, зарубите это себе на носу.
18 августа, 19:24
Damir Aliev
781001112
В чем ноу-хау? И при чем тут подводники? Такими вещами занимаются инженеры с карандашом в руке
18 августа, 19:45
Андрей Дашков
38130222
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