Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников

Ранее использовались только два способа. В первом случае экипаж подлодки искал полынью, однако это было проблематично в условиях необходимости быстро выполнить приказ, когда отверстия нужного размера могло не быть поблизости. Во втором случае субмарина всплывала и своим корпусом ломала лед, однако при этом могла получить повреждения. Всплытие также делало ее уязвимой для потенциального противника.