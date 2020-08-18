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Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию в Мали
Франция решительно осуждает мятеж в Мали и присоединяется к призыву о поддержании конституционного порядка, говорится в заявлении главы французского МИД Жана-Ив РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:17
мятеж военных в мали
жан-ив ле дриан
мид франции‎
франция
бамако
мали
париж
в мире
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РИА Новости
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353
60
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60
мятеж военных в мали, жан-ив ле дриан, мид франции‎, франция, бамако, мали, париж, в мире

Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию в Мали

19:11 18.08.2020 (обновлено: 19:17 18.08.2020)
951
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Франция решительно осуждает мятеж в Мали и присоединяется к призыву о поддержании конституционного порядка, говорится в заявлении главы французского МИД Жана-Ив Ле Дриана.
Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Как заявил один из источников, ряд министров и некоторые высокопоставленные офицеры были арестованы мятежниками и вывезены в неизвестном направлении.
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"Франция с беспокойством узнала о мятеже, который начался сегодня в Кати, Мали. Она самым решительным образом осуждает это серьезное событие", - говорится в коммюнике.
Министр отметил, что Франция полностью разделяет позицию, выраженную Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) в пресс-релизе, где содержится призыв к соблюдению конституционного порядка и солдатам без промедления вернуться в казармы.
"Франция решительно подтверждает свою полную приверженность суверенитету и демократии Мали. Французские власти на высшем уровне по-прежнему очень внимательно следят за развитием ситуации в Мали", - отмечается в заявлении главы МИД Франции.
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Республика Мали
042115
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Мятеж военных в МалиЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ФранцияБамакоМалиПарижВ мире
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