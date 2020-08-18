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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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"Беларуськалий" частично приостановил работу из-за забастовки
Технологические процессы на одном из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалии" частично приостановлены, сообщили РИА Новости во... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:21
протесты в белоруссии
светлана тихановская
беларуськалий
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, беларуськалий, белоруссия, в мире

"Беларуськалий" частично приостановил работу из-за забастовки

19:09 18.08.2020 (обновлено: 19:21 18.08.2020)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПредприятие "Беларуськалий" в Солигорске
Предприятие Беларуськалий в Солигорске
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Технологические процессы на одном из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалии" частично приостановлены, сообщили РИА Новости во вторник в стачечном комитете предприятии.
Ранее часть работников предприятия выступила с инициативой забастовки, они планировали постепенно и безопасно полностью остановить работу предприятия.
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"Все по-разному. Сегодня какие-то рудники стояли полностью, какие-то частично. Например, на первом рудоуправлении сегодня только одна лава рубила (добывала калийную руду – ред.). Объективно можно говорить, что частично там приостановлено производство", - сказал РИА Новости представитель стачечного комитета.
По его словам, в первую очередь добыча калийной соли осуществляется с перебоями, однако во вторник на первом рудоуправлении была остановлена и обогатительная фабрика. Представитель стачкомитета отметил, что руководство предприятия воздействует на работников как обещаниями, так и угрозами увольнения, пытается "внести разлад" в действия забастовщиков. Он добавил, что во вторник рабочие площадки посещал гендиректор предприятия Иван Головатый, общался с коллективом.
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Собеседник рассказал, что работники предприятия, которые планируют бастовать, собираются утром в среду на центральной площади Солигорска, то есть не будут выходить на работу, потому что на местах на них проще воздействовать руководству. "На данный момент (уведомление о забастовке – ред.) подписали более 3 тысяч человек", - сказал представитель стачкомитета. По его словам, завтра работники будут принимать решение относительно своих дальнейших действий. Общее число сотрудников предприятия составляет около 17 тысяч человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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