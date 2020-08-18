"Беларуськалий" частично приостановил работу из-за забастовки

"Все по-разному. Сегодня какие-то рудники стояли полностью, какие-то частично. Например, на первом рудоуправлении сегодня только одна лава рубила (добывала калийную руду – ред.). Объективно можно говорить, что частично там приостановлено производство", - сказал РИА Новости представитель стачечного комитета.

По его словам, в первую очередь добыча калийной соли осуществляется с перебоями, однако во вторник на первом рудоуправлении была остановлена и обогатительная фабрика. Представитель стачкомитета отметил, что руководство предприятия воздействует на работников как обещаниями, так и угрозами увольнения, пытается "внести разлад" в действия забастовщиков. Он добавил, что во вторник рабочие площадки посещал гендиректор предприятия Иван Головатый, общался с коллективом.